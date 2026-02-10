Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:21

Макрон указал на враждебные планы Трампа в отношении ЕС

Макрон: Трамп пытается расчленить Евросоюз

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предпринимает попытки расчленить Евросоюз, считает французский лидер Эммануэль Макрон. В интервью газете The Financial Times он отметил, что Вашингтон презирает Европу. Президент Франции добавил, что странам континента не стоит пытаться достичь соглашения с США, если против них открыто проявляют агрессию.

Если в отношении нас открыто проявляют агрессию, я думаю, что мы не должны склонять голову или пытаться достичь соглашения, — сказал Макрон.

Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские средства массовой информации развернулись против Соединенных Штатов. По его словам, прежде они выступали против Москвы по аналогичной схеме.

До этого сообщалось, что более половины жителей Дании считают США противником, а не союзником. Отмечается, что исследование проходило с 21 по 28 января после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о притязаниях на Гренландию.

