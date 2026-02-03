Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 15:31

Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией

DR: большинство датчан считают США противником на фоне ситуации с Гренландией

Более половины жителей Дании считают США противником, а не союзником, сообщили в телерадиокомпании DR со ссылкой на данные опроса. Отмечается, что исследование проходило с 21 по 28 января после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о притязаниях на Гренландию.

Согласно результатам опроса, 60% респондентов назвали США противником, еще 17% — союзником. При этом 23% участников исследования затруднились ответить на вопрос.

Ранее эксперт по арктическим проблемам доктор исторических наук Лев Воронков заявил, что глава Белого дома хочет заполучить Гренландию из-за природных ресурсов. Он отметил, что остров обладает богатыми запасами.

До этого Трамп заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех».

Также появилась информация, что делегации Дании, Соединенных Штатов и Гренландии провели трехстороннюю встречу, посвященную арктической повестке. Основной темой переговоров, состоявшихся 28 января, стали вопросы безопасности в регионе с учетом интересов всех сторон.

