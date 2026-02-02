Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет заполучить Гренландию из-за природных ресурсов, заявил KP.RU эксперт по арктическим проблемам доктор исторических наук Лев Воронков. Он отметил, что страна обладает богатыми запасами.

Нефтяные запасы гренландского шельфа могут сделать остров одним из крупнейших мировых производителей углеводородов. У местных запасов редкоземельных металлов — мировое значение: там найдены залежи урана, никеля, меди, алмазы, золото, железные руды, — рассказал Воронков.

По словам историка, Гренландия также обладает биологическими богатствами. Также он отметил, что ресурсов достаточно и в прилегающих водах.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Европой, касающиеся контроля над Гренландией, уже начались. По мнению американского лидера, сторонам удалось согласовать многое. Он выразил уверенность, что это будет «хорошая сделка для всех».