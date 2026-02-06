Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 12:35

На кефире — прошлый век! Теперь пеку на минералке. Вкусные кружевные блинчики за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру газированную минералку, яйца и муку — жарю невероятно тонкие блины на раскаленной сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина, которое доказывает, что лучшие блины получаются без кефира и молока.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, почти прозрачные кружевные блины с хрустящими ажурными краями и нежной, эластичной основой, которая идеально сворачивается в трубочку с любой начинкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл газированной минеральной воды, 2 яйца, 250 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла. Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте минералку. Постепенно добавьте муку, перемешивая до однородности консистенции жидкой сметаны, в конце влейте масло. Дайте тесту постоять 10-15 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (только для первого блина). Наливайте тесто тонким слоем, быстро распределяя по сковороде. Жарьте на среднем огне до румяности с одной стороны, затем переверните. Подавайте сразу, с маслом, сгущенкой или вашей любимой начинкой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Пеку пирог каждые выходные: пачка теста, курица и грибы — такая вкуснота получается, не оторваться
Общество
Пеку пирог каждые выходные: пачка теста, курица и грибы — такая вкуснота получается, не оторваться
Зелень без микробов и химии — простой способ безопасной очистки свежих листьев в домашних условиях
Общество
Зелень без микробов и химии — простой способ безопасной очистки свежих листьев в домашних условиях
Идеальное блюдо для ужина: нежные тефтели в «корзинках» из пюре. Запекаю в духовке — и готов целый кулинарный набор
Общество
Идеальное блюдо для ужина: нежные тефтели в «корзинках» из пюре. Запекаю в духовке — и готов целый кулинарный набор
Остатки белков, горсть орехов и масло — превратила в торт-легенду. «Киевский» по-домашнему: проще, чем кажется, и вкуснее магазинного
Общество
Остатки белков, горсть орехов и масло — превратила в торт-легенду. «Киевский» по-домашнему: проще, чем кажется, и вкуснее магазинного
Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат
Семья и жизнь
Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат
рецепты
кулинария
блины
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.