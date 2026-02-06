На кефире — прошлый век! Теперь пеку на минералке. Вкусные кружевные блинчики за 5 минут

Беру газированную минералку, яйца и муку — жарю невероятно тонкие блины на раскаленной сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина, которое доказывает, что лучшие блины получаются без кефира и молока.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшие, почти прозрачные кружевные блины с хрустящими ажурными краями и нежной, эластичной основой, которая идеально сворачивается в трубочку с любой начинкой.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл газированной минеральной воды, 2 яйца, 250 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла. Взбейте яйца с солью и сахаром, влейте минералку. Постепенно добавьте муку, перемешивая до однородности консистенции жидкой сметаны, в конце влейте масло. Дайте тесту постоять 10-15 минут. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (только для первого блина). Наливайте тесто тонким слоем, быстро распределяя по сковороде. Жарьте на среднем огне до румяности с одной стороны, затем переверните. Подавайте сразу, с маслом, сгущенкой или вашей любимой начинкой.

