Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

В Санкт-Петербурге раскрыли схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов, сообщили в следственном управлении СК РФ региона. Что об этом известно, кто был задержан?

Что известно о нелегальной торговле органами в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция и Росфинмониторинг пресекли масштабную схему нелегальной торговли биоматериалами, изъятыми из тел умерших. Следователи установили, что руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение организовало вывоз частей тел для коммерческих организаций.

«В ходе следствия установлено, что представитель коммерческой организации путем уговоров и подкупа склонил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела в целях изъятия внутренних органов, костных тканей и их частей. Должностное лицо на системной основе получало от взяткодателя денежное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей», — заявили в СУ СК РФ региона.

Telegram-канал SHOT пишет, что на продажу шли органы пациентов, у которых не было близких.

«Биоматериалы использовались в качестве опытных образцов. Продавали тела погибших, у которых не было близких. Если же у умершего были родные, тело подменяли», — говорится в сообщении канала.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, и заведующий патолого-анатомическим отделением больницы, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников. Кроме того, представителям коммерческих структур научно-исследовательской направленности разрешалось проводить вскрытия в помещении больничного морга без оформления необходимых документов. Оперативниками также зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности», — уточнила она.

По данным SHOT, организаторами бизнеса по торговле органами умерших оказались питерский бизнесмен Станислав М. и патологоанатом Александровской больницы Андрей К.

«Патологоанатом предоставлял своему сообщнику невостребованные тела для изъятия органов и тканей и их дальнейшей продажи. Чаще всего жертвами становились те, у кого нет близких. Питерский бизнесмен получал биоматериалы якобы для обучения врачей в своей компании. Он утверждал, что все везли легально, с документами, из США», — отметил источник.

Telegram-канал Baza сообщает, что петербургский бизнесмен получал биоматериалы для собственной компании Anabios, которая занимается обучением врачей различных специальностей на «высококачественных анатомических препаратах».

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям УК: превышение должностных полномочий, получение взятки, дача взятки, подстрекательство к превышению полномочий.

