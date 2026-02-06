В Петербурге раскрыли загадочную пропажу органов умерших людей В Петербурге раскрыли схему торговли биоматериалами из больничного морга

В Санкт-Петербурге полиция и Росфинмониторинг раскрыли масштабную схему нелегальной торговли биоматериалами, изъятыми из тел умерших, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следователи установили, что руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение организовало вывоз частей тел для коммерческих организаций.

Биоматериалы использовались в сфере косметологии, хирургии и стоматологии в качестве опытных образцов. Преступники в основном работали с телами граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников. Для конспирации практиковалась подмена тел на случай, если бы объявились родственники.

Правоохранители зафиксировали, что представителям коммерческих структур даже разрешалось лично проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов. Возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и даче взяток.

В результате оперативных мероприятий задержаны заведующий патологоанатомическим отделением больницы и учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело против заведующего отделением городской больницы, подозреваемого в проведении незаконных пластических операций. По версии следствия, в 2025 году он за 300 тыс. рублей провел частной пациентке ряд операций, используя казенное оборудование и персонал, а вырученные средства присвоил.