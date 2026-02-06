Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:34

В Петербурге раскрыли загадочную пропажу органов умерших людей

В Петербурге раскрыли схему торговли биоматериалами из больничного морга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге полиция и Росфинмониторинг раскрыли масштабную схему нелегальной торговли биоматериалами, изъятыми из тел умерших, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следователи установили, что руководство одной из городских больниц за денежное вознаграждение организовало вывоз частей тел для коммерческих организаций.

Биоматериалы использовались в сфере косметологии, хирургии и стоматологии в качестве опытных образцов. Преступники в основном работали с телами граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников. Для конспирации практиковалась подмена тел на случай, если бы объявились родственники.

Правоохранители зафиксировали, что представителям коммерческих структур даже разрешалось лично проводить вскрытия в больничном морге без оформления необходимых документов. Возбуждены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и даче взяток.

В результате оперативных мероприятий задержаны заведующий патологоанатомическим отделением больницы и учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело против заведующего отделением городской больницы, подозреваемого в проведении незаконных пластических операций. По версии следствия, в 2025 году он за 300 тыс. рублей провел частной пациентке ряд операций, используя казенное оборудование и персонал, а вырученные средства присвоил.

врачи
мошенники
тела
морги
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава государства поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Экс-министра обороны Словакии обвинили в обмане правительства ради Украины
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
В Нидерландах увидели опасность для цифрового суверенитета
Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать
В российском регионе появились автомобили с новым кодом
МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет
Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы
Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах
Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи
Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова
В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна
Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины
Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом
В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией
Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил
Упомянутая в файлах Эпштейна кронпринцесса Норвегии принесла извинения
Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.