Врач пытался подзаработать на подпольных пластических операциях

В Воронеже возбуждено уголовное дело против заведующего отделением одной из городских больниц, подозреваемого в проведении незаконных пластических операций, сообщили в СУ СКР по региону. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года он за 300 тыс. рублей провел пациентке из Курской области ряд операций с помощью казенных медикаментов и оборудования, а также отрывая от работы других сотрудников. При этом в самой больнице существует официальное платное отделение пластической хирургии.

Полученные деньги хирург присвоил себе и потратил по своему усмотрению. Следствие провело обыски и изъяло доказательства, а сейчас ходатайствует о его домашнем аресте.

