05 февраля 2026 в 17:20

Врач пытался подзаработать на подпольных пластических операциях

СК возбудил дело против воронежского врача за незаконные пластические операции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Воронеже возбуждено уголовное дело против заведующего отделением одной из городских больниц, подозреваемого в проведении незаконных пластических операций, сообщили в СУ СКР по региону. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Заведующий отделением воронежской больницы подозревается в превышении должностных полномочий, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года он за 300 тыс. рублей провел пациентке из Курской области ряд операций с помощью казенных медикаментов и оборудования, а также отрывая от работы других сотрудников. При этом в самой больнице существует официальное платное отделение пластической хирургии.

Полученные деньги хирург присвоил себе и потратил по своему усмотрению. Следствие провело обыски и изъяло доказательства, а сейчас ходатайствует о его домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что у блогера из Уфы во время интенсивной тренировки разорвался грудной имплант, установленный шесть лет назад «в черную» в обычной городской больнице. По информации источника, девушка решила сэкономить и прооперировалась за наличные, без официального оформления, через знакомого хирурга.

