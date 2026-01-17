У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь Mash: у блогера из Уфы разорвался имплант во время тренировки по кроссфиту

У блогера из Уфы во время интенсивной тренировки разорвался грудной имплант, установленный шесть лет назад «вчерную» в обычной городской больнице, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, девушка решила сэкономить и прооперировалась за наличные, без официального оформления, через знакомого хирурга.

В сообщении говорится, что за процедуру она заплатила 200 тыс. рублей. Инцидент произошел на занятии по кроссфиту, когда во время выполнения упражнения она почувствовала дискомфорт и услышала характерный хлопок.

Врачи частной клиники, куда обратилась пострадавшая, констатировали редкий случай — имплант был сильно поврежден, тогда как обычно разрывы происходят постепенно. Как отметили в канале, хирург, проводивший операцию, уже не работает в больнице, а в самой ГКБ не осталось никаких документов, подтверждающих факт проведения операции.

Ранее сообщалось, что явление светящихся грудных имплантов, набирающее популярность в соцсетях, не связано с особыми свойствами протезов и не опасно для здоровья. Эффект возникает, когда свет от фонарика или камеры проходит через тонкую кожу и отражается от импланта.