10 января 2026 в 15:24

Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей

Sun: эффект светящихся грудных имплантов не опасен для здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Явление светящихся грудных имплантов, набирающее популярность в соцсетях, не связано с особыми свойствами протезов и не опасно для здоровья, пишет The Sun со ссылкой на мнение пластических хирургов. Эффект возникает, когда свет от фонарика или камеры проходит через тонкую кожу и отражается от импланта.

То, что видно, — это просто свет, проходящий через полупрозрачную ткань и отражающийся по-разному в зависимости от толщины кожи, расположения имплантата и окружающей анатомии, — пояснил пластический хирург доктор Леонард Йосипович.

Как отметили специалисты, явление чаще наблюдается у худощавых людей с относительно большими имплантами, расположенными над мышцей, где ткань менее прикрыта. Силиконовые и солевые протезы сами по себе не обладают светящимися свойствами, а натянутая кожа над крупным имплантом лишь усиливает эффект просвечивания, говорится в публикации.

Врачи единодушно заявили, что «свечение» не является признаком брака, разрыва или протечки и не несет угрозы здоровью.

Это не опасно, и это определенно не признак того, что что-то пошло не так. <...> Просто оптика, анатомия и немного драмы в социальных сетях, — резюмировал доктор Рошан Равиндран.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил NEWS.ru, что россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди. По его словам, перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь.

хирурги
грудь
пластические операции
свет
