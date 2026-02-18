Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг

Жительница Флориды Кэмерон Лайт, имевшая седьмой размер груди, перенесла операцию по ее уменьшению и рассказала о своем опыте, пишет People. Она заявила, что пышные формы доставляли ей неудобства еще с периода обучения в старшей школе. Уже к моменту поступления в колледж вес груди стал для нее просто невыносимым.

Она вспоминает, как в 18 лет плакала в ванной комнате общежития перед своим нынешним мужем, объясняя ему, как ей тяжело. Грудь казалась ей чужой, она была очень тяжелой и постоянно болела. Уже тогда она очень хотела сделать операцию по уменьшению.

К моменту поступления в колледж я была просто невыносима из-за их веса, — поделилась Лайт.

Когда женщина всерьез задумалась о хирургическом вмешательстве, ее останавливали не только финансовая сторона вопроса, но и опасения потерять способность кормить будущего ребенка. Она пояснила, что не хотела ждать, но многие обстоятельства были против нее. В итоге после рождения ребенка ее грудь доросла до размера 42 G. Ее вес достигал четырех с половиной килограммов, и она обвисла до самого пупка.

Кэмерон дождалась возможности сделать операцию и ни разу об этом не пожалела. Процедура избавила ее от множества проблем. Как призналась Лайт, теперь она гораздо меньше храпит, а изжога и вовсе перестала ее беспокоить. Она перестала задыхаться, когда встает, потому что с ее легких и диафрагмы наконец-то сняли тяжелый груз.

Ранее певица Анна Семенович заявила, что при массе тела около 70 килограммов вес ее груди достигает 10 килограммов. Именно так она отреагировала на обсуждение ее телосложения после опубликованного ролика в Сети.