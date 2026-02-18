Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 08:47

Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг

Американка Кэмерон Лайт с седьмым размером решила уменьшить грудь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Флориды Кэмерон Лайт, имевшая седьмой размер груди, перенесла операцию по ее уменьшению и рассказала о своем опыте, пишет People. Она заявила, что пышные формы доставляли ей неудобства еще с периода обучения в старшей школе. Уже к моменту поступления в колледж вес груди стал для нее просто невыносимым.

Она вспоминает, как в 18 лет плакала в ванной комнате общежития перед своим нынешним мужем, объясняя ему, как ей тяжело. Грудь казалась ей чужой, она была очень тяжелой и постоянно болела. Уже тогда она очень хотела сделать операцию по уменьшению.

К моменту поступления в колледж я была просто невыносима из-за их веса, — поделилась Лайт.

Когда женщина всерьез задумалась о хирургическом вмешательстве, ее останавливали не только финансовая сторона вопроса, но и опасения потерять способность кормить будущего ребенка. Она пояснила, что не хотела ждать, но многие обстоятельства были против нее. В итоге после рождения ребенка ее грудь доросла до размера 42 G. Ее вес достигал четырех с половиной килограммов, и она обвисла до самого пупка.

Кэмерон дождалась возможности сделать операцию и ни разу об этом не пожалела. Процедура избавила ее от множества проблем. Как призналась Лайт, теперь она гораздо меньше храпит, а изжога и вовсе перестала ее беспокоить. Она перестала задыхаться, когда встает, потому что с ее легких и диафрагмы наконец-то сняли тяжелый груз.

Ранее певица Анна Семенович заявила, что при массе тела около 70 килограммов вес ее груди достигает 10 килограммов. Именно так она отреагировала на обсуждение ее телосложения после опубликованного ролика в Сети.

грудь
операции
пластические операции
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сливал СБУ важные данные и попал в ФСБ
Роспатент одобрил заявки Huawei на новые бренды
Названо время начала второго раунда женевских переговоров по Украине
Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России
Названы главные преимущества участия медиаторов в торговых сделках
«Это чушь»: Тарасова оценила шансы Петросян на олимпийское золото
Хромой увидит, крокодил заговорит: репортаж по следам секты «бога Кузи»
В России предложили ввести налог на люксовые машины
МИД России обвинил Киев в терактах против детей
Женщина с седьмым размером груди решилась на радикальный шаг
Врач назвала причины мышечных судорог
Украинские войска убили водителя в селе под Курском
«Настроены серьезно»: Зеленскому предрекли «крепкую хватку» НАБУ
Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками
Группа преступников похитила мужчину прямо из дома
ВСУ пришли в ужас после удара ВС РФ по складу боеприпасов для FPV-дронов
Сайт одного из московских аэропортов «сломался»
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса
Россиянам объяснили, как может измениться их общение со сферой ЖКХ
Удар по командирам и атака ракет на Белгород: новости СВО к утру 18 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.