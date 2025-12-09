Раскрыто, какую операцию россиянки делают после развода чаще всего Хирург Алексанян: после развода россиянки чаще всего увеличивают грудь

Россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь.

Первым и самым распространенным запросом к пластическим хирургам от россиянок после развода является увеличение груди. Многие женщины стремятся повысить самооценку и вернуть уверенность в себе. Они хотят выглядеть более привлекательно и сексуально, поэтому такая операция становится для них символом новой жизни, — пояснил Алексанян.

По его мнению, в топ популярных операций после развода также входит ринопластика — коррекция носа. Хирург отметил, что россиянке после развода нередко делают подтяжку лица и шеи.

Еще одним популярным запросом россиянок к пластическим хирургам после разводов является ринопластика. Многие пациенты считают, что изменения в этом ключевом элементе лица могут кардинально поменять их внешний вид. Также стоит отметить запросы на подтяжку лица и шеи. Не менее популярной является абдоминопластика — операция по удалению избыточной кожи и жира с живота, — пояснил Алексанян.

Специалист подчеркнул, что за подобными изменениями обращаются не только женщины, но и мужчины, хотя и несколько реже. Он подчеркнул, что любые изменения, связанные с пластикой, должны приниматься осознанно и взвешенно.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что стоимость маммопластики в России варьируется от 300 тыс. до 2 млн рублей. По ее словам, окончательный ценник зависит не только от качества самих имплантов, но и сложности операции.