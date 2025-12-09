ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 07:05

Раскрыто, какую операцию россиянки делают после развода чаще всего

Хирург Алексанян: после развода россиянки чаще всего увеличивают грудь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянки после развода чаще всего обращаются к специалистам для увеличения груди, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, перемены во внешности кажутся многим действенным способом начать новую жизнь.

Первым и самым распространенным запросом к пластическим хирургам от россиянок после развода является увеличение груди. Многие женщины стремятся повысить самооценку и вернуть уверенность в себе. Они хотят выглядеть более привлекательно и сексуально, поэтому такая операция становится для них символом новой жизни, — пояснил Алексанян.

По его мнению, в топ популярных операций после развода также входит ринопластика — коррекция носа. Хирург отметил, что россиянке после развода нередко делают подтяжку лица и шеи.

Еще одним популярным запросом россиянок к пластическим хирургам после разводов является ринопластика. Многие пациенты считают, что изменения в этом ключевом элементе лица могут кардинально поменять их внешний вид. Также стоит отметить запросы на подтяжку лица и шеи. Не менее популярной является абдоминопластика — операция по удалению избыточной кожи и жира с живота, — пояснил Алексанян.

Специалист подчеркнул, что за подобными изменениями обращаются не только женщины, но и мужчины, хотя и несколько реже. Он подчеркнул, что любые изменения, связанные с пластикой, должны приниматься осознанно и взвешенно.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что стоимость маммопластики в России варьируется от 300 тыс. до 2 млн рублей. По ее словам, окончательный ценник зависит не только от качества самих имплантов, но и сложности операции.

хирурги
мужчины
женщины
операции
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры после атаки БПЛА на Чебоксары
Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского
Власти уточнили информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий
Задержан бывший мэр российского города
Два российских космонавта вернулись на Землю
БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей
«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон
Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона
Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат
Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!
«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря
«Настоящий друг»: позиция РФ удивила Китай на фоне одной проблемы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 декабря: инфографика
В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.