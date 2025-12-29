Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:41

«Еще далеко»: премьер Польши о сроках мирных переговоров по Украине

Премьер Польши Туск заявил, что до окончания переговоров по Украине еще далеко

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/Jürgen Heinrich/Global Look Press
До завершения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине еще далеко, написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X. При этом он добавил, что заявление США об участии в предоставлении Киеву гарантий безопасности — это успех. По его мнению, окончание конфликта на условиях России будет означать «поражение Запада и Украины».

До окончания переговоров все еще далеко, — написал Туск.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп придерживаются мнения, что режим временного прекращения огня на Украине приведет лишь только к затягиванию конфликта. По его словам, такой шаг «чреват возобновлением боевых действий».

До этого журналисты заявили, что Зеленский «получил удар» перед встречей с Трампом во Флориде. Речь идет о проведенном сотрудниками НАБУ обыске в здании парламента в Киеве, который, по их мнению, подрывает легитимность украинского политика в ключевой момент накануне переговоров с президентом США.

Европа
Польша
оценки
Дональд Туск
мирные переговоры
конфликт на Украине
