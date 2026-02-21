Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 00:40

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Удмуртии

SHOT: над Воткинском в Удмуртии прогремело не менее трех взрывов

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что в Воткинске Республики Удмуртия прогремело не менее трех взрывов. По сведениям канала, над одним из районов города виден дым. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT со слов очевидцев информировал, что дежурные средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Местные власти никак не комментировали обстановку в городе.

Ранее стало известно, что мирный житель погиб, еще пять человек, включая бойца спецподразделения «Орлан», пострадали в результате ударов украинских дронов по двум приграничным округам Белгородской области. Атакам подверглись гражданские объекты и автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что взрывы прогремели над Краснодаром и Анапой. По информации канала, в городах работает система ПВО, предположительно, на фоне атаки БПЛА. Минобороны России данную информацию не комментировало.

