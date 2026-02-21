Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 02:02

Раскрыта причина, по которой Россия не пустит ЕС на переговоры по Украине

JW: ЕС закрыл себе путь на переговоры по Украине антироссийской позицией

Саммит Евросоюза и Украины Саммит Евросоюза и Украины Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подготовленный главой евродипломатии Каей Каллас документ с условиями для Москвы, является набором «антироссийских пожеланий», пишет Junge Welt. Аналитики полагают, что такой подход не только не приближает мир, но и лишает Евросоюз права голоса в будущем урегулировании.

По информации издания, предложения, с которыми Брюссель намерен идти на переговоры, не имеют ничего общего с дипломатией. Журналисты отмечают, что Россия, демонстрирующая прагматичный подход, проигнорирует требования ЕС, а рычагов давления на Москву у объединения попросту нет.

Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров <…> Россия <...> даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет, — сообщается в материале.

В издании подчеркивают, что реальная цель европейских инициатив заключается не в прекращении огня, а в срыве диалога и эскалации конфликта. Такая позиция, по мнению обозревателей, окончательно отодвигает ЕС на обочину переговорного процесса, где все решения будут приниматься без его участия.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявлял, что работа Каи Каллас во главе европейской дипломатии свидетельствует о том, что внешнеполитическая служба ЕС переживает не лучшие времена. Так представитель Кремля прокомментировал «список требований» к Москве, составленный еврочиновником. В этом перечне, в частности, содержатся призывы к сокращению российских вооруженных сил и выплатам со стороны РФ.

Украина
Евросоюз
Россия
переговоры
