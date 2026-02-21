«Под столом»: политолог указал на место ЕС в переговорах по Украине

«Под столом»: политолог указал на место ЕС в переговорах по Украине Мезюхо: частыми визитами на Украину политики ЕС пытаются показать свое значение

С начала текущего года западные чиновники заметно активизировали свои поездки в Киев по двум причинам, заявил RT политолог Иван Мезюхо. Европейские лидеры стремятся оказать моральную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, считает он.

Помимо этого, они пытаются продемонстрировать Вашингтону собственную значимость в украинском вопросе, опасаясь остаться на обочине переговорного процесса. Особенно на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа не скрывает пренебрежения к позиции ЕС.

На самом деле Европа добровольно оказалась не за столом переговоров, а под ним, — отметил эксперт.

Европейцы находятся в «состоянии абсолютной униженности» вне стола переговоров по Украине, заявила ранее представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Европа сама виновата в сложившейся ситуации, поскольку прежде отвергла минские договоренности.

До этого Захарова указала, что Владимир Зеленский пришел к «адскому суперфиналу». Она также пояснила, что итогом работы политика на посту руководителя республики стали горы трупов его соотечественников.