21 февраля 2026 в 01:47

Названа возможная дата проведения президентских выборов на Украине

В Раде заявили, что выборы президента на Украине могут пройти осенью 2026 года

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Источники в Верховной раде заявили, что президентские выборы могут состояться уже осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го, сообщил Telegram-канал Insider UA. При этом допускается, что волеизъявление пройдет без отмены действующего военного положения.

Парламентарии уже активизировали подготовку к избирательному процессу, отмечает издание. Часть руководителей политических сил уведомила свои региональные структуры о предстоящих датах. В связи с грядущим переформатированием власти депутаты начали искать способы сохранить свои мандаты: одни работают над созданием новых политпроектов, другие ведут переговоры о переходе в иные команды.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, который регулярно продлевается. Из-за этого очередные выборы президента, запланированные на март 2024 года, и парламентские (октябрь 2023-го) не проводились.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко призвал отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после публикации доклада для Конгресса США. В документе говорится о коррупционной схеме в компании «Энергоатом», где бизнес-партнер главы государства якобы причастен к масштабным злоупотреблениям в энергетическом секторе.

Украина
выборы
Рада
президенты
