Первая «мужская» поездка туриста в Испанию привела к трагедии

Молодой британец Харви Домини отправился в Бенидорм с тремя друзьями, чтобы впервые испытать на себе культовый формат отпуска lads' holiday — поездки, наполненной вечеринками и бурной ночной жизнью. Однако всего через несколько часов после приезда он скончался прямо на глазах у приятелей, пишет Daily Mail.
Трагедия произошла еще в июле 2024 года, но подробности истории стали известны британской прессе только сейчас. По данным следствия, молодой человек употребил алкоголь, после чего перешел к запрещенным веществам.
Его состояние резко ухудшилось, он начал задыхаться, а затем потерял сознание. Прибывшие медики не смогли спасти туриста. Один из молодых людей записывал ход событий на видео и публиковал все в социальной сети. Так, на первых кадрах Домини сидит, сгорбившись в кресле на балконе. На фото, опубликованном минутами позже, он уже лежит на полу с побледневшим лицом.
Друзья погибшего были задержаны испанской полицией по подозрению в причастности к смерти, однако позже их отпустили. Родители Харви считают, что компания бросила сына в беде, и призывают тщательно расследовать обстоятельства трагедии.
