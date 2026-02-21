Первая «мужская» поездка туриста в Испанию привела к трагедии DM: 21-летний турист Домини умер после шумных вечеринок с алкоголем в Испании

Молодой британец Харви Домини отправился в Бенидорм с тремя друзьями, чтобы впервые испытать на себе культовый формат отпуска lads' holiday — поездки, наполненной вечеринками и бурной ночной жизнью. Однако всего через несколько часов после приезда он скончался прямо на глазах у приятелей, пишет Daily Mail.

Трагедия произошла еще в июле 2024 года, но подробности истории стали известны британской прессе только сейчас. По данным следствия, молодой человек употребил алкоголь, после чего перешел к запрещенным веществам.

Его состояние резко ухудшилось, он начал задыхаться, а затем потерял сознание. Прибывшие медики не смогли спасти туриста. Один из молодых людей записывал ход событий на видео и публиковал все в социальной сети. Так, на первых кадрах Домини сидит, сгорбившись в кресле на балконе. На фото, опубликованном минутами позже, он уже лежит на полу с побледневшим лицом.

Друзья погибшего были задержаны испанской полицией по подозрению в причастности к смерти, однако позже их отпустили. Родители Харви считают, что компания бросила сына в беде, и призывают тщательно расследовать обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о загадочной смерти студента в общежитии Уральского федерального университета. По данным вуза, молодой человек скончался из-за сердечно-сосудистого заболевания. Однако до этого поступала информация о возможном самоубийстве.