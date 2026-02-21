Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 01:28

Умер актер из сериала «Реальные пацаны»

Ушел из жизни журналист и актер из сериала «Реальные пацаны» Михаил Синтин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на 51-м году жизни скончался журналист «Национальной службы новостей», актер и известный театральный обозреватель Михаил Синтин, сообщила редакция издания. Широкому зрителю он известен по роли в сериале «Реальные пацаны».

Синтин пришел на НСН в 2021 году, оставив актерскую карьеру из-за тяжелой болезни. Он был выпускником театрального факультета Саратовской консерватории, играл в театре и снимался в кино, в том числе в сериалах «Реальные пацаны» и «Пятницкий». На радио он нашел свое призвание в качестве театрального критика.

В 2024 году журналист создал авторский проект «Вешалка Синтина», который быстро стал заметным явлением в культурной жизни столицы. В своей еженедельной программе он делал детальные разборы театральных премьер и значимых событий. Синтин оставался бессменным ведущим программы до последнего времени. У него осталось четверо детей.

Ранее стало известно, что умер актер Московского театрального центра «Вишневый сад» Денис Кравцов. Артист, известный по сериалам «Глухарь» и «Час Волкова», скончался на 44-м году жизни.



смерти
актеры
сериалы
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная дата проведение президентских выборов на Украине
«Распад неизбежен»: японцев развеселили слова Макрона и Мерца о России
Нетипичный для атак БПЛА регион России подвергся нападению
Умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Девятиметрового кита вынесло на берег в Испании
Итальянец научил свою собаку нарушать закон при выбросе мусора
Похитили, требовали выкуп, расчленили: в Таиланде судят убийц петербуржца
«Под столом»: политолог указал на место ЕС в переговорах по Украине
Первая «мужская» поездка туриста в Испанию привела к трагедии
Некоторых россиян могут убрать из санкционных списков ЕС
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Удмуртии
«До злости жаль»: что звезды говорят о смерти лидера Shortparis Комягина
Любительница пешего туризма внезапно родила, пройдя 2,4 тыс. км
Петербуржец сжег Mercedes обидчика из-за желания мести
Польской спортсменке на Олимпиаде «искромсало» лицо коньком
«Было бы справедливо»: в ГД подняли вопрос потолка цен на такси
12 лет колонии кришнаиту-педофилу: о чем молчат адепты скандальной религии
Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО
Семь российских аэропортов «захлопнулись» для полетов
В работе известной игровой платформы произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.