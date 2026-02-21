Умер актер из сериала «Реальные пацаны» Ушел из жизни журналист и актер из сериала «Реальные пацаны» Михаил Синтин

В Москве на 51-м году жизни скончался журналист «Национальной службы новостей», актер и известный театральный обозреватель Михаил Синтин, сообщила редакция издания. Широкому зрителю он известен по роли в сериале «Реальные пацаны».

Синтин пришел на НСН в 2021 году, оставив актерскую карьеру из-за тяжелой болезни. Он был выпускником театрального факультета Саратовской консерватории, играл в театре и снимался в кино, в том числе в сериалах «Реальные пацаны» и «Пятницкий». На радио он нашел свое призвание в качестве театрального критика.

В 2024 году журналист создал авторский проект «Вешалка Синтина», который быстро стал заметным явлением в культурной жизни столицы. В своей еженедельной программе он делал детальные разборы театральных премьер и значимых событий. Синтин оставался бессменным ведущим программы до последнего времени. У него осталось четверо детей.

Ранее стало известно, что умер актер Московского театрального центра «Вишневый сад» Денис Кравцов. Артист, известный по сериалам «Глухарь» и «Час Волкова», скончался на 44-м году жизни.






