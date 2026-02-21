Тысячи туристов застряли на острове во Вьетнаме Россияне застряли на острове во Вьетнаме из-за поломки канатной дороги

Самая длинная канатная дорога в мире, соединяющая вьетнамские острова Фукуок и Хон Тхом, внезапно вышла из строя в час пик, пишет Telegram-канал SHOT. Из-за остановки электрических механизмов на острове оказались заблокированы более восьми тысяч туристов, включая граждан России.

Канатная дорога перестала функционировать, когда на Хон Тхом находилось максимальное число посетителей. Администрация курорта оперативно направила к острову скоростные катера, однако вместить всех желающих за один раз они не могли. На пирсе собралось так много людей, что проезд для служебных гольф-каров оказался заблокирован.

Российский турист Андрей рассказал каналу, что ему пришлось ждать более трех часов, прежде чем он смог сесть на скоростной катер. Из-за жары и нехватки транспорта многие иностранцы, включая россиян, предпочли идти к месту посадки пешком по открытой местности, чтобы не стоять в заторах. Туристам пообещали компенсировать стоимость испорченного дня.

