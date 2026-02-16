Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы

Таиланд и Вьетнам могут стать самой очевидной заменой для отдыха после того, как Куба оказалась недоступна из-за топливного кризиса, сообщили в Российском союза туриндустрии. По данным организации, страны Юго-Восточной Азии большего всего схожи с Островом Свободы по дальности перелета и бюджету.

Средняя стоимость тура на Кубу составляет от 250 тыс. рублей, поэтому самой очевидной заменой с учетом дальности перелета можно считать страны Юго-Восточной Азию — Таиланд и Вьетнам, последний ближе всего к кубинскому бюджету, — говорится в материале.