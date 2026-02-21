Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава

Одна из поклонниц российской исполнительницы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что концерт певицы в Смоленске оказался сорван. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Что известно о срыве концерта Славы в Смоленске

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на одну из зрительниц, концерт артистки состоялся 18 февраля в рамках юбилейного тура по России. По словам местной жительницы, присутствовавшей на мероприятии, поведение певицы во время выступления было весьма провокационным, несмотря на возрастное ограничение «16+».

«Мы отдали 6,5 тысячи за билет. Мало того, что большая часть концерта под фонограмму, но это не самое интересное. Она материлась со сцены. Первый раз споткнулась и громко в микрофон выругалась, потом снова матюкнулась. Прошел 1 час 20 минут, и она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вышла. Перед этой песней она призналась, что у нее произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», — поделилась собеседница издания.

По словам женщины, после того как певица покинула сцену, зал оставался в ожидании около 20 минут. Затем на сцену вышли артисты, выступающие со Славой, и начали собирать свои инструменты без каких-либо объяснений.

«Ни организаторы, ни концертный директор, никто не вышел. Ничего не объяснили, не извинились», — заключила она.

В какие скандалы в последнее время попадала Слава

В ноябре прошлого года Слава обвинила народную артистку России Ларису Долину в проблемах с продажей недвижимости. Она рассказала, что ей не удается оформить сделку из-за возникших на рынке рисков после судебного разбирательства коллеги. По словам артистки, потенциальные покупатели с опаской относятся к сделкам со знаменитостями, предполагая возможные мошеннические схемы.

Позднее, после того как Верховный суд вынес решение в пользу Лурье, Сланевская заявила, что общественный резонанс вокруг дела о квартире Долиной запустила именно она. На шоу «Кстати» она отметила, что бизнесвумен и ее адвокат позвонили ей со словами благодарности после того, как одержали победу в суде.

По словам Сланевской, ей также позвонили множество других артистов и стали восхищаться ее смелостью. Певица добавила, что именно она обратила внимание на «прием Долиной с типа слезами», подчеркнув, что не любит «морочить голову честным людям» и предпочитает «жить по правде».

В конце октября 2025 года Слава сообщила, что намерена обратиться в суд на создателей телепрограммы «Судьба человека», которую ведет Борис Корчевников. По словам Славы, журналист взял у нее интервью, однако оно так и не было показано в эфире.

«И еще один скандал. „Судьба человека“ просто меня кинула. Меня все в последнее время кидают. <…> Сейчас я подаю на них в суд, поскольку ни сегодня, ни через неделю, ни через две, как раз когда пройдут мои самые большие концерты, ее не будет. Поэтому я обращаюсь в суд на эту программу», — заявила Слава.

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал перспективы знаменитости в суде. Эксперт отметил, что в подобных ситуациях артисты и телевизионные каналы обычно заключают договор. В этом документе прописываются ключевые моменты: предполагаемая дата трансляции, возможность переноса или отмены выпуска по творческим, техническим, репутационным или другим причинам. Особое внимание уделяется тому, что гость не может настаивать на выходе передачи в эфир и требовать компенсации в случае отмены.

«Да, предмет иска формально есть — неисполнение условий договора о выпуске передачи в эфир. Но если в договоре есть стандартные оговорки о праве редакции менять сроки или не выпускать выпуск вовсе, шансы на победу минимальны. Эта история не про выигрыш в суде, а про публичное давление и пиар, чтобы программу все же показали», — подчеркнул эксперт.

Что известно о личной жизни Славы

В октябре певица выразила свое разочарование и обиду на коллег и близких, обвинив их в предательстве. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она обратилась к поклонникам и рассказала, что не может сдержать слез из-за того, что близкие люди совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и пользуются ее добротой.

«Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали», — отметила Сланевская.

Слава также поделилась, что ее сожитель Анатолий Данилицкий изменял ей. Она выразила сожаление, что он так и не сделал ей предложение выйти замуж.

«Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Может, у тебя и нет второй семьи, но я-то знаю правду. <…> Я бы хотела, чтобы мы и дальше с тобой путешествовали. Ну, я ждала-ждала, но это все было не со мной, было с другими девушками», — рассказала исполнительница.

При этом артистка заявила, что сама тоже «не святая». По словам певицы, при помощи танцев в ночных клубах она пыталась справиться с внутренней болью.

В декабре дочь артистка Александра Морозова прокомментировала личную жизнь своей матери.

«Действительно, сложно не заметить, что сейчас у мамы проблемы с Анатолием. Я всячески стараюсь ее поддерживать, общаться, мы всегда с ней на связи. Я очень сильно ее люблю. К Анатолию я отношусь с уважением. У меня есть отец (Константин Морозов, от которого Слава родила в 18 лет. — NEWS.ru), я его очень люблю и всегда с ним общалась», — сказала она.

Александра добавила, что в последнее время еще больше сблизилась с мамой.

«В последнее время мы стали еще ближе. А Анатолия я всегда уважала и любила как старшего товарища, к которому можно обратиться за помощью и советом. Он невероятно умный мужчина. Сейчас мы общаемся реже. Но личная жизнь моей мамы — это только ее личная жизнь. Я касаюсь ее тогда, когда она меня об этом просит», — заключила девушка.

Читайте также:

Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафронов

«До злости жаль»: что звезды говорят о смерти лидера Shortparis Комягина

Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян