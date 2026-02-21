Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 03:41

Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава

Слава Слава Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Одна из поклонниц российской исполнительницы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что концерт певицы в Смоленске оказался сорван. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Что известно о срыве концерта Славы в Смоленске

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на одну из зрительниц, концерт артистки состоялся 18 февраля в рамках юбилейного тура по России. По словам местной жительницы, присутствовавшей на мероприятии, поведение певицы во время выступления было весьма провокационным, несмотря на возрастное ограничение «16+».

«Мы отдали 6,5 тысячи за билет. Мало того, что большая часть концерта под фонограмму, но это не самое интересное. Она материлась со сцены. Первый раз споткнулась и громко в микрофон выругалась, потом снова матюкнулась. Прошел 1 час 20 минут, и она просто посередине песни ушла со сцены и больше не вышла. Перед этой песней она призналась, что у нее произошло какое-то горе. Начала петь эту песню, всплакнула, потом снова с матами ушла», — поделилась собеседница издания.

По словам женщины, после того как певица покинула сцену, зал оставался в ожидании около 20 минут. Затем на сцену вышли артисты, выступающие со Славой, и начали собирать свои инструменты без каких-либо объяснений.

«Ни организаторы, ни концертный директор, никто не вышел. Ничего не объяснили, не извинились», — заключила она.

В какие скандалы в последнее время попадала Слава

В ноябре прошлого года Слава обвинила народную артистку России Ларису Долину в проблемах с продажей недвижимости. Она рассказала, что ей не удается оформить сделку из-за возникших на рынке рисков после судебного разбирательства коллеги. По словам артистки, потенциальные покупатели с опаской относятся к сделкам со знаменитостями, предполагая возможные мошеннические схемы.

Позднее, после того как Верховный суд вынес решение в пользу Лурье, Сланевская заявила, что общественный резонанс вокруг дела о квартире Долиной запустила именно она. На шоу «Кстати» она отметила, что бизнесвумен и ее адвокат позвонили ей со словами благодарности после того, как одержали победу в суде.

По словам Сланевской, ей также позвонили множество других артистов и стали восхищаться ее смелостью. Певица добавила, что именно она обратила внимание на «прием Долиной с типа слезами», подчеркнув, что не любит «морочить голову честным людям» и предпочитает «жить по правде».

В конце октября 2025 года Слава сообщила, что намерена обратиться в суд на создателей телепрограммы «Судьба человека», которую ведет Борис Корчевников. По словам Славы, журналист взял у нее интервью, однако оно так и не было показано в эфире.

«И еще один скандал. „Судьба человека“ просто меня кинула. Меня все в последнее время кидают. <…> Сейчас я подаю на них в суд, поскольку ни сегодня, ни через неделю, ни через две, как раз когда пройдут мои самые большие концерты, ее не будет. Поэтому я обращаюсь в суд на эту программу», — заявила Слава.

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал перспективы знаменитости в суде. Эксперт отметил, что в подобных ситуациях артисты и телевизионные каналы обычно заключают договор. В этом документе прописываются ключевые моменты: предполагаемая дата трансляции, возможность переноса или отмены выпуска по творческим, техническим, репутационным или другим причинам. Особое внимание уделяется тому, что гость не может настаивать на выходе передачи в эфир и требовать компенсации в случае отмены.

«Да, предмет иска формально есть — неисполнение условий договора о выпуске передачи в эфир. Но если в договоре есть стандартные оговорки о праве редакции менять сроки или не выпускать выпуск вовсе, шансы на победу минимальны. Эта история не про выигрыш в суде, а про публичное давление и пиар, чтобы программу все же показали», — подчеркнул эксперт.

Что известно о личной жизни Славы

В октябре певица выразила свое разочарование и обиду на коллег и близких, обвинив их в предательстве. В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она обратилась к поклонникам и рассказала, что не может сдержать слез из-за того, что близкие люди совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и пользуются ее добротой.

«Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали», — отметила Сланевская.

Слава также поделилась, что ее сожитель Анатолий Данилицкий изменял ей. Она выразила сожаление, что он так и не сделал ей предложение выйти замуж.

«Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Может, у тебя и нет второй семьи, но я-то знаю правду. <…> Я бы хотела, чтобы мы и дальше с тобой путешествовали. Ну, я ждала-ждала, но это все было не со мной, было с другими девушками», — рассказала исполнительница.

При этом артистка заявила, что сама тоже «не святая». По словам певицы, при помощи танцев в ночных клубах она пыталась справиться с внутренней болью.

В декабре дочь артистка Александра Морозова прокомментировала личную жизнь своей матери.

«Действительно, сложно не заметить, что сейчас у мамы проблемы с Анатолием. Я всячески стараюсь ее поддерживать, общаться, мы всегда с ней на связи. Я очень сильно ее люблю. К Анатолию я отношусь с уважением. У меня есть отец (Константин Морозов, от которого Слава родила в 18 лет. — NEWS.ru), я его очень люблю и всегда с ним общалась», — сказала она.

Александра добавила, что в последнее время еще больше сблизилась с мамой.

«В последнее время мы стали еще ближе. А Анатолия я всегда уважала и любила как старшего товарища, к которому можно обратиться за помощью и советом. Он невероятно умный мужчина. Сейчас мы общаемся реже. Но личная жизнь моей мамы — это только ее личная жизнь. Я касаюсь ее тогда, когда она меня об этом просит», — заключила девушка.

Читайте также:

Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафронов

«До злости жаль»: что звезды говорят о смерти лидера Shortparis Комягина

Операция, стримы, Германия, гнев из-за мигрантов: как живет Андрей Гайдулян

певица Слава
Россия
певицы
шоу-бизнес
артисты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
В Венгрии поставили «на таймер» будущее Украины в случае конфликта
Хитрость морпеха помогла уничтожить группу ВСУ в зоне СВО
«Это было покушение». Почему Зеленский так боится Залужного
«Не будем заложниками»: Венгрия гордо ответила на ход Украины
В Госдуме определили, что будет с бумажными квитанциями за ЖКХ
ВСУ бежали из поселка под Константиновкой, спасаясь от «клещей»
Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафонов
В АТОР предположили, как скажется на турпотоке трагедия на Байкале
Тысячи туристов застряли на острове во Вьетнаме
Раскрыта причина, по которой Россия не пустит ЕС на переговоры по Украине
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.