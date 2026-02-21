Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафонов

Кирилл Сафонов приобрел всероссийскую популярность после роли в сериале «Татьянин день». Как сейчас живет актер, какие последние новости выходили о нем?

Как Сафонов удивил фанатов своей внешностью

Актер Кирилл Сафонов, покинувший Россию, разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новый снимок, который вызвал оживленное обсуждение среди его подписчиков. На фотографии, сделанной при ярком солнечном свете, стали особенно заметны морщины и другие признаки старения на лице артиста.

Часть комментаторов обратила внимание на то, что время берет свое и внешность знаменитости меняется. Некоторые подписчики философски заметили, что все люди стареют и никто не становится моложе. Одна из пользовательниц также добавила, что артисты, покинувшие Россию несколько лет назад, в целом заметно изменились внешне.

Впрочем, помимо негативных комментариев, были и позитивные. Множество поклонников все равно продолжает считать Сафонова «красавчиком из сериала „Татьянин день“», роль в котором принесла актеру всероссийскую известность.

Как сложилась личная жизнь Сафонова

Кирилл Сафонов появился на свет 21 июля 1973 года в поселке Ермаковском Красноярского края. Когда ему было шесть лет, его семья переехала во Львов. На территории Украины он окончил школу и получил профессию слесаря. В начале 90-х годов он вернулся в Красноярский край, где завершил обучение в местном институте искусств.

Российские режиссеры заметили его после премьеры фильма «Полурусская история» в 2005 году. Тогда же его пригласили на ведущую роль в сериал «Татьянин день». Впоследствии он снялся в таких проектах, как «Еще один шанс», «Военная разведка. Западный фронт», «Краткий курс счастливой жизни», «Улыбка пересмешника» и других.

С 1991 по 2001 год Кирилл Сафонов был женат на Елене Сафоновой. В этом браке у них появилась дочь Анастасия, которая после расставания родителей переехала жить с матерью в Израиль. В 2016 году Анастасия отправилась в США, где начала свою карьеру модели. В 2019 году она заключила брак с ирландским банкиром Стивеном Мерфи.

В 2010 году актер связал свою жизнь с певицей Александрой Савельевой. Через девять лет, в 2019 году, у них появился сын, которого назвали Леон.

Почему Сафонов уехал из России, говорил ли об СВО

В разные годы актер служил в Театре им. Вл. Маяковского, Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского и театре «Гешер» в Израиле, где с конца 90-х годов жила его мама и сестры с семьями.

В 2023 году Сафонов покинул Россию и переехал в Израиль. Он заявил, что планирует заниматься музыкой и играть в театре на иврите. Александра Савельева, жена актера, уточнила, что их решение переехать из Москвы не связано со спецоперацией. Она отметила, что они уже много лет живут, разделяя жизнь между двумя странами.

«Мы живем так, как жили последние 14 лет со дня нашего знакомства с Кириллом, но почему-то только сейчас это начало кого-то удивлять», — отметила она.

Сафонов не делал публичных заявлений о спецоперации. Тем не менее, представители движения «Ветераны России» обвинили его в поддержке Украины и потребовали признать иноагентом.

«По их словам, 50-летний актер, у которого двойное гражданство и недвижка в Тель-Авиве, с начала СВО переехал с женой и сыном в Израиль. Оттуда писал посты в поддержку Украины и критиковал действия России», — уточнил Telegram-канал SHOT.

В 2024 году Сафонов признался, что переболел тяжелой пневмонией. По его словам, случилось это перед его днем рождения, который артист отмечает 21 июня. Все это время он пролежал, у актера не было сил даже ответить на поздравительные сообщения.

«Так получилось, что я подхватил воспаление легких. Все это время я пролежал. <…> Не было сил даже открывать сообщения. Но я благодарю всех, кто меня поздравил. Постараюсь ответить позже», — сказал он.

Читайте также:

«До злости жаль»: что звезды говорят о смерти лидера Shortparis Комягина

Родители Тиммы едут в Москву, чтобы наказать Седокову: что их ждет в суде

Выход на сцену, билеты за 93 тысячи, болезнь легких: как живет Ефремов