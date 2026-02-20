Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:26

Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью

В Сети обсудили новое фото покинувшего Россию актера Сафонова

Кирилл Сафонов Кирилл Сафонов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Уехавший из России актер Кирилл Сафонов опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свежий снимок, который вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Фотография была сделана при ярком солнечном свете, из-за чего стали заметнее морщины и другие возрастные изменения на лице артиста.

Часть комментаторов обратила внимание на то, что время берет свое и внешность знаменитости меняется. Некоторые подписчики философски заметили, что все люди стареют и никто не становится моложе. Одна из пользовательниц также добавила, что артисты, покинувшие Россию несколько лет назад, в целом заметно изменились внешне.

Впрочем, помимо негативных комментариев были и позитивные. Множество поклонников все равно продолжает считать Сафонова «красавчиком из сериала «Татьянин день», роль в котором принесла актеру всероссийскую известность.

Ранее бурное обсуждение среди поклонников вызвала внешность актрисы Светланы Пермяковой после существенного похудения. Актриса, известная по роли в сериале «Интерны», поделилась свежими снимками в своем Instagram. На селфи, сделанных в кафе, знаменитость запечатлена в атласной блузе и очках с прозрачными линзами. Короткие волосы она уложила, зачесав назад, и отказалась от использования косметики.

Россия
актеры
Кирилл Сафонов
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
На Западе сообщили о новом санкционном провале Евросоюза
В ФРГ раскрыли, кто страдает от антироссийских санкций Берлина больше
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.