Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью

Уехавший из России актер Кирилл Сафонов опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свежий снимок, который вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Фотография была сделана при ярком солнечном свете, из-за чего стали заметнее морщины и другие возрастные изменения на лице артиста.

Часть комментаторов обратила внимание на то, что время берет свое и внешность знаменитости меняется. Некоторые подписчики философски заметили, что все люди стареют и никто не становится моложе. Одна из пользовательниц также добавила, что артисты, покинувшие Россию несколько лет назад, в целом заметно изменились внешне.

Впрочем, помимо негативных комментариев были и позитивные. Множество поклонников все равно продолжает считать Сафонова «красавчиком из сериала «Татьянин день», роль в котором принесла актеру всероссийскую известность.

Ранее бурное обсуждение среди поклонников вызвала внешность актрисы Светланы Пермяковой после существенного похудения. Актриса, известная по роли в сериале «Интерны», поделилась свежими снимками в своем Instagram. На селфи, сделанных в кафе, знаменитость запечатлена в атласной блузе и очках с прозрачными линзами. Короткие волосы она уложила, зачесав назад, и отказалась от использования косметики.