«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы

Внешность актрисы Светланы Пермяковой после существенного похудения вызвала бурное обсуждение среди поклонников. Актриса, известная по роли в сериале «Интерны», поделилась свежими снимками в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). На селфи, сделанных в кафе, знаменитость запечатлена в атласной блузе и очках с прозрачными линзами. Короткие волосы она уложила, зачесав назад, и отказалась от использования косметики.

Часть подписчиков с трудом узнала артистку, некоторые даже усомнились, та ли это женщина на фото. Другие пользователи выразили мнение, что в более полном теле актриса смотрелась лучше.

Это она? Жесть, — написал один из комментаторов.

Однако нашлось и много восторженных отзывов, в которых поклонники называли ее роскошной, сияющей и настоящей красавицей. Некоторые комментаторы призвали ее не худеть дальше, поскольку текущая форма им очень нравится.

Больше не худеть. Так очень хорошо, — отметил пользователь.

Ранее певец Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) высказал мнение, что его жене, певице Наташе Королевой, не помешало бы сбросить вес. При этом артист акцентировал, что его слова ни в коем случае не следует воспринимать как психологическое давление. По его убеждению, существуют способы коррекции фигуры, позволяющие делать это мягко и ненавязчиво.