Выход на сцену, билеты за 93 тысячи, болезнь легких: как живет Ефремов

Заслуженный артист России Михаил Ефремов вернулся на сцену театра спустя 10 месяцев после освобождения из колонии. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Ефремов, как попал в тюрьму

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его отец — народный артист СССР создатель театра «Современник» Олег Ефремов, мать — народная артистка РСФСР Алла Покровская. Он окончил Школу-студию МХАТ.

Ефремов дебютировал в кино в 13 лет в фильме «Дни хирурга Мишкина». Затем снимался в лентах «Каменская», «Граница. Таежный роман», «Антикиллер», «12», «Хороший мальчик», «Оттепель», «День выборов» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 190 работ.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и не справился с управлением. Джип артиста свернул на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном, водитель которого Сергей Захаров в результате аварии был госпитализирован. В больнице он скончался.

Суд приговорил актера к восьми годам заключения в колонии общего режима. Ефремов покинул колонию по условно-досрочному освобождению 9 апреля 2025 года.

Что известно о личной жизни Ефремова

Первый брак Михаила Ефремова был фиктивным. Он женился на актрисе Елене Гольяновой, чтобы помочь ей разменять квартиру. Развод состоялся через пару месяцев.

Второй супругой артиста стала филолог Ася Воробьева. В браке родился сын Никита Ефремова, который пошел по стопам отца и стал актером.

В третий раз Ефремов женился на народной артистке России Евгении Добровольской. Они прожили в браке с 1990 по 1997 год, родили сына Николая. Наследник стал актером, но в последнее время ведет затворнический образ жизни.

Четвертой супругой Ефремова стала актриса Ксения Качалина. В 2000 году у пары родилась дочь Анна-Мария.

Пятый раз артист женился на звукорежиссере Софье Кругликовой. В браке родились дочери Вера и Надежда и сын Борис. После выхода Ефремова из тюрьмы Telegram-канал SHOT сообщил, что пара оформила развод из-за постоянных конфликтов. По данным Telegram-канала «Небожена», спустя некоторое время после новостей о расставании актер вернулся к жене, развод был отменен.

Чем сейчас занимается Ефремов

После освобождения из колонии Михаил Ефремов получил роль в спектакле «Без свидетелей» театра «Мастерская „12“» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. 13 февраля артист впервые за шесть лет выступил перед зрителями на закрытом показе постановки.

Премьера спектакля для широкого зрителя состоится 25 марта. Билеты на нее были раскуплены в первый день продаж. Цены на них составляли от 2 до 30 тысяч рублей, сейчас цена у перекупщиков варьируется от 20 до 93 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Mash, репетиции Ефремову даются нелегко.

«Артист репетирует по четыре часа в день и больше — с полной самоотдачей. Нагрузки даются тяжело — актера мучает одышка, он с трудом встает, невынослив и неподвижен из-за хронической обструктивной болезни легких. Но не сдается — это его первая роль после тюрьмы, и он уверенно пытается вернуться на сцену», — говорится в сообщении канала.

Перед премьерой спектакля Ефремов отказался от пеших прогулок и общественного транспорта, пишет Mash.

«Mash попытался спросить у Михаила Олеговича о его самочувствии, но заслуженный артист России молча укутался в куртку и убежал в здание театра. Вернулся уже с охраной», — отметил источник.

