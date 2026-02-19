Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин

Актер Александр Головин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Головин

Александр Головин родился 13 января 1989 года в Брно (Чехословакия). С девяти лет работал в модельном агентстве Славы Зайцева, где обучался хореографии и актерскому мастерству.

Известность ему принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Также артист снимался в картинах «Повелитель луж», «Папины дочки», «12 месяцев», «Женщины против мужчин», «Гражданин Никто», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Спайс бойз», «Чиновник», «Где наши деньги?», «Фарма», «В потоке трех стихий» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Александр Головин c женой Александрой Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Что известно о личной жизни Головина

В 2017 году, во время съемок картины «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», у Александра Головина был роман с гримером Светланой Белогуровой. В 2018 году она родила дочь Оливию, а в 2019 году заявила, что актер отрекся от наследницы.

«Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: „Свет, я не против сделать ДНК-тест“. Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — призналась Белогурова в передаче «Пусть говорят».

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство. Тогда суд обязал Головина выплачивать алименты на содержание дочки.

В 2023 году актер женился на коллеге Александре Поповой.

Что известно о политической позиции Головина

Александр Головин не комментировал тему спецоперации, но в апреле 2023 года побывал в московском пункте отбора на контрактную службу, где поддержал москвичей, которые решили отправиться в зону боевых действий.

Тогда актер пообщался с добровольцами и познакомился с сотрудниками центра, устроившими ему экскурсию по зданию. По словам Головина, в пункте все организовано комфортно для посетителей. Он также подчеркнул, что новобранцы, с которыми он пообщался, были нацелены «на защиту Родины и добросовестную службу».

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники Родины», — говорил артист KP.RU.

Чем сейчас занимается Головин

Александр Головин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году актер снялся в комедиях «Мой папа — медведь», «Не одна дома — 2», «Афоня» и «Клевый YLove». В скором времени также можно будет увидеть картины «Большая волна», «Родительский дом», «45 дней до победы», «Обратная сторона медали», «Совок», «Приключения желтого чемоданчика» и «Литра 2.0» с Головиным.

«Обратная сторона медали» — это комедия об СВО. В ноябре прошлого года в пресс-службе Института развития интернета сообщили, что картина будет повествовать о службе и быте добровольцев в зоне проведения СВО.

Александр Головин Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Сериал „Обратная сторона медали“ рассказывает о группе добровольцев, которая прибывает в зону боевых действий. Новичков назначают в подчинение опытному бойцу с позывным Куба, который не хочет возиться с новобранцами, но подчиняется приказу своего прямого командира. Их первой задачей становится оборудование пункта временной дислокации в разбитом доме. Так начинаются будни молодых бойцов под присмотром опытных командиров», — рассказали в пресс-службе ИРИ.

Отмечается, что добровольцы представляют собой весьма разношерстную компанию. У каждого есть свои личные переживания, стремления и желания. Оказавшись в зоне боевых действий, они поначалу допускают много ошибок, попадают по незнанию в опасные, курьезные и абсурдные ситуации, но постепенно учатся и набираются опыта.

«„Обратная сторона медали“ — это история о том, как люди разных социальных слоев, интересов и национальностей, находясь на фронте, обретают крепкую дружбу», — подчеркивается в пресс-релизе.

