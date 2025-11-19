Комедия об СВО с Епифанцевым в главной роли: что известно, когда премьера

В России начались съемки комедийного сериала об СВО «Обратная сторона медали». Что известно о проекте, кто исполнит главные роли, когда состоится премьера?

Что известно о съемках сериала об СВО

В пресс-службе Института развития интернета сообщили, что картина, получившая название «Обратная сторона медали», будет повествовать о службе и быте добровольцев в зоне проведения СВО.

«Идея родилась в мастерской #СВОеКИНО на „Таврида.АРТ“. Проект снимает режиссер Олег Фомин по сценарию участника СВО Николая Сидорова. Проект создается продюсерами компании WMG при поддержке Института развития интернета (АНО „ИРИ“)», — говорится в публикации.

По словам Фомина, у каждого героя сериала есть свой прототип. Кинематографист также отметил, что бойцы, с которыми обсуждалось создание картины, «благословили на это кино».

«Для меня великая ответственность снимать это кино. Я четыре месяца ездил со своими показами в госпиталь, и каждый раз мы с бойцами разговаривали о том, насколько необходимо показывать то, что сегодня происходит в зоне СВО, и как это показывать. Для меня важнее всего сохранить правду. У каждого героя сериала есть свой прототип. И могу заявить, что раненые бойцы, к которым я ездил, благословили меня на это кино», — подчеркнул режиссер.

Премьера сериала «Обратная сторона медали» запланирована на платформе PREMIER на 2026 год.

Каким будет сюжет сериала, когда премьера

«Сериал „Обратная сторона медали“ рассказывает о группе добровольцев, которая прибывает в зону боевых действий. Новичков назначают в подчинение опытному бойцу с позывным Куба, который не хочет возиться с новобранцами, но подчиняется приказу своего прямого командира. Их первой задачей становится оборудование пункта временной дислокации в разбитом доме. Так начинаются будни молодых бойцов под присмотром опытных командиров», — рассказали в пресс-службе ИРИ.

Отмечается, что добровольцы представляют собой весьма разношерстную компанию. У каждого есть свои личные переживания, стремления и желания. Оказавшись в зоне боевых действий, они поначалу допускают много ошибок, попадают по незнанию в опасные, курьезные и абсурдные ситуации, но постепенно учатся и набираются опыта.

«„Обратная сторона медали“ — это история о том, как люди разных социальных слоев, интересов и национальностей, находясь на фронте, обретают крепкую дружбу», — подчеркивается в пресс-релизе.

Роли в сериале исполнили Владимир Епифанцев, Андрей Фролов, Александр Головин, Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов, Гурам Баблишвили и другие.

Кто раскритиковал идею снять комедию об СВО

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что идея создания комедийного сериала «Обратная сторона медали» о событиях в зоне СВО является аморальной. По его словам, недопустимо высмеивать трагические события и гибель людей.

«Мы понимаем, что картина еще не вышла, и нам неизвестен ее полный контекст. Однако уже сама идея сделать комедийный сериал на тему спецоперации представляется глубоко порочной и аморальной. Сейчас, когда многие жены потеряли мужей, а матери оплакивают сыновей, предлагается высмеивать их тяжелейший опыт и трагедию? Это недопустимо», — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что в данном контексте смех абсолютно неуместен, так как, например, нет комедийных сериалов о Великой Отечественной войне. По мнению Иванова, подвиг советского народа и величайшая жертва того времени являются священными темами, которые не допускают легкомысленного отношения. Депутат пояснил, что нынешние события — это тоже испытание для народа, и к ним следует подходить с такой же серьезностью и уважением.

