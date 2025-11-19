Отказ от титула, слова о России, президентство на Украине: как живет Усик

Накануне украинский боксер Александр Усик официально отказался от титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Что об этом известно, как сейчас живет спортсмен, что говорил о России?

Что известно об отказе Усика от титула

Как указано на странице WBO в социальной сети X, решение Усика связано с необходимостью соблюдения регламента проведения обязательной защиты пояса.

В августе текущего года Усик получил месячную отсрочку для организации титульного боя с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако позже в социальных сетях появились видео, где украинский боксер демонстрировал физическую активность, включая танцы и игру в футбол. Это побудило WBO инициировать расследование и запросить у спортсмена актуальное медицинское заключение.

После проведенной проверки организация продлила украинскому боксеру срок подготовки к бою на 90 дней. Однако, как следует из официального заявления WBO, команда Усика приняла решение добровольно отказаться от чемпионского титула.

«Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды», — указал президент организации Густаво Оливьери.

Почему Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины

Летом 2023 года Усик заявил о планах баллотироваться в президенты Украины. Чемпион отметил, что планирует возглавить страну после завершения спортивной карьеры.

Боксер дал интервью британскому журналисту и автору YouTube-канала Seconds Out. Журналист поинтересовался, что спортсмен планирует делать, в случае если бой с Тайсоном Фьюри не состоится.

«Я спущусь обратно в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом мира, а потом буду баллотироваться в президенты Украины», — заявил Усик.

Журналист также спросил чемпиона мира, нужно ли Владимиру Зеленскому волноваться по этому поводу. «Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — ответил боксер.

В августе 2024 года Усик отказался от идеи баллотироваться в президенты. По его словам, он больше не верит в политику.

«Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — пояснил спортсмен.

Как Усик высказывался о России и Украине

Александр Усик родом из Симферополя, до 2022 года он считался боксером с умеренно пророссийскими взглядами.

Ранее в апреле 2016 года Усик сказал, что не разделяет русский и украинский народы. «В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить — славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове», — говорил Александр.

26 февраля 2022 года, спустя два дня после начала специальной военной операции на территории Украины, Александр выступил с видеообращением. В своем послании он призвал президента Российской Федерации Владимира Путина начать диалог с украинским лидером.

В дальнейшем Усик стал более резким в высказываниях по отношению к России и даже назвал жителей страны «свинособаками».

«Буду говорить на „другом языке“, чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю… Россия — это враг», — так Усик прокомментировал свою позицию в соцсетях.

