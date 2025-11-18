Украинский боксер утратил звание абсолютного чемпиона мира Усик освободил титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик официально отказался от титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), указано на ее странице в социальной сети X. Решение спортсмена связано с необходимостью соблюдения регламента проведения обязательной защиты пояса.

В августе текущего года Усик получил месячную отсрочку для организации титульного боя с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако позже в социальных сетях появились видео, где украинский боксер демонстрировал физическую активность, включая танцы и игру в футбол. Это побудило WBO инициировать расследование и запросить у спортсмена актуальное медицинское заключение.

После проведенной проверки организация продлила украинскому боксеру срок подготовки к бою на 90 дней. Однако, как следует из официального заявления WBO, команда Усика приняла решение добровольно отказаться от чемпионского титула.

Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды, — указал президент организации Густаво Оливьери.

Этим летом Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка. Он защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBO (Международная боксерская организация), WBO и WBC (Всемирный боксерский совет).