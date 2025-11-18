Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 01:34

Украинский боксер утратил звание абсолютного чемпиона мира

Усик освободил титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе

Александр Усик Александр Усик Фото: IMAGO/MICHAL CHWIEDUK/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинский боксер Александр Усик официально отказался от титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), указано на ее странице в социальной сети X. Решение спортсмена связано с необходимостью соблюдения регламента проведения обязательной защиты пояса.

В августе текущего года Усик получил месячную отсрочку для организации титульного боя с новозеландцем Джозефом Паркером, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако позже в социальных сетях появились видео, где украинский боксер демонстрировал физическую активность, включая танцы и игру в футбол. Это побудило WBO инициировать расследование и запросить у спортсмена актуальное медицинское заключение.

После проведенной проверки организация продлила украинскому боксеру срок подготовки к бою на 90 дней. Однако, как следует из официального заявления WBO, команда Усика приняла решение добровольно отказаться от чемпионского титула.

Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика и его команды, — указал президент организации Густаво Оливьери.

Этим летом Усик вновь стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа. Победа была завоевана уже в пятом раунде поединка. Он защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), IBO (Международная боксерская организация), WBO и WBC (Всемирный боксерский совет).

бокс
Александр Усик
чемпионы
отказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский ученый создал новую технологию распознавания движений
Туристы начали жаловаться на проблемы с европейскими купюрами
Россиянам объяснили, какой штраф грозит за неубранный сгоревший дом
Озвученное «Радиостанцией Судного дня» слово «Латвия» ввело Запад в ступор
Долина раскроет детали громкой аферы с ее квартирой
Коломойский назвал главных воров Украины: кто украл $100 млн «Энергоатома»
Психолог объяснила, стоит ли платить ребенку за хорошие оценки в школе
Овечкин встретился с тяжелобольной фанаткой
Составлен список звезд, которых шантажировали интимными кадрами
Сенатор назвал причину бегства украинского министра Умерова в Турцию
Украинский боксер утратил звание абсолютного чемпиона мира
В ГД ответили на антироссийские заявления главы войск США в Южной Корее
В Сети раскрыли, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище
«Чехия не продается»: несколько тысяч человек вышли на протесты в Праге
Названа вероятная причина убийства мальчика в Балашихе
Ушла в школу и не вернулась: почему под Красноярском часто пропадают люди
Гладков уточнил последствия налета БПЛА на Корочанский район
Кортнев пожаловался на концерты в подвалах Европы
Польша начала опасаться за свою безопасность
Средства ПВО сбили около двух десятков дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.