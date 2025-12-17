Новый год-2026
17 декабря 2025 в 15:59

Чемпион мира назвал сильнейшую школу бокса

Чемпион мира по боксу Попов заявил о превосходстве России в этом виде спорта

Илья Попов Илья Попов Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Чемпион мира по боксу в Дубае среди мужчин Илья Попов заявил в беседе с «Чемпионатом» об абсолютном превосходстве России в этом виде спорта. На состязаниях в ОАЭ спортсмен победил в весовой категории до 63,5 кг.

Российская школа бокса самая сильная в мире на 100%. Так было всегда, и мы доказываем это, — высказался Попов.

Ранее сборная России по боксу с триумфом завершила выступление на мировом первенстве в Дубае. Спортсмены выиграли семь золотых медалей и установили командный рекорд. Впервые в истории отечественного бокса все заявленные на турнир боксеры сумели выйти в полуфинал.

До этого российский боксер Мурат Гассиев стал новым регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В поединке, состоявшемся в Дубае, он нокаутировал в шестом раунде болгарина Кубрата Пулева.

бокс
спортсмены
Россия
чемпионы
