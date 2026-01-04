Леонова оценила шансы Петросян на победу в Олимпиаде-2026 Леонова заявила, что у Петросян мало шансов на победу в Олимпиаде-2026

Шансы фигуристки Аделии Петросян на победу в Олимпийских играх 2026 года крайне малы, заявила серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова. Она отметила, что конкуренция в фигурном катании крайне высока, особенно с учетом того, что японские спортсменки выполняют четверные аксели, передает «Советский спорт».

Если хоть что-то пойдет не так, то сложно будет удержаться даже в тройке. Японки сейчас все с акселями четверными выходят. Конкуренция ужасно сильная. Петросян сможет выиграть, только если сделает два четверных и аксель. С одним четверным шансов особо нет, — прокомментировала Леонова.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе работает над финальными элементами программы для Петросян. Главная задача на данный момент — срочное восстановление прыжков ультра-си. Спортсменке предстоит выступить в первой разминке на предстоящих Играх, что означает отсутствие преимущества высокого рейтинга. Тренер пока не определилась с окончательным выбором элементов программы.