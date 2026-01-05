Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 15:24

Злоумышленники разбили окна в доме вице-президента США

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Злоумышленники разбили окна в доме американского вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо в ночь на понедельник, 5 января, передает CNN. Одного из них задержали, инициировано расследование. По данным издания, Вэнс и его родные отсутствовали в момент нападения.

По словам чиновника, семьи Вэнсов не было дома во время инцидента, и, согласно предварительным данным, власти не считают, что этот человек проник в дом вице-президента, — сказано в материале.

В статье уточняется, что примерно в 12 часов ночи агенты Секретной службы заметили неизвестного, бегающего вокруг дома Вэнса в районе East Walnut Hills и передали эту информацию полиции. Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили лишь разбитые окна.

Ранее Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал Венесуэле смягчение санкций в обмен на прекращение наркотрафика. По его словам, такие предложения поступали венесуэльской стороне неоднократно. Вице-президент также отметил, что одним из условий было возвращение «украденной» Каракасом нефти.

Джей Ди Вэнс
Огайо
окна
злоумышленники
