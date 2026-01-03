Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:57

Вэнс рассказал об одном предложении Вашингтона Каракасу

Вэнс: США просили Венесуэлу остановить наркотрафик в обмен на смягчение санкций

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Венесуэле смягчение санкций в обмен на прекращение наркотрафика, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в соцсети X. Он также отметил, что одним из условий было возвращение «украденной» Каракасом нефти.

Президент неоднократно предлагал варианты выхода [из кризиса], но в течение всего процесса четко заявлял, что наркотрафик должен остановиться, а украденная нефть должна быть возвращена США, — сказал Вэнс.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что главе Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес выдвинуты обвинения в наркотерроризме, переправке запрещенных веществ и незаконном хранении оружия. По ее словам, задержанные в ходе специальной операции, они предстанут перед судом в Соединенных Штатах.

Кроме того, по данным информированного источника, Трамп одобрил спецоперацию по поимке главы Венесуэлы несколько дней назад. Согласно полученным сведениям, агенты Центрального разведывательного управления наблюдали за перемещениями венесуэльского лидера.

США
Венесуэла
Джей Ди Вэнс
санкции
предложения
