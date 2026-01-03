Вэнс рассказал об одном предложении Вашингтона Каракасу Вэнс: США просили Венесуэлу остановить наркотрафик в обмен на смягчение санкций

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Венесуэле смягчение санкций в обмен на прекращение наркотрафика, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в соцсети X. Он также отметил, что одним из условий было возвращение «украденной» Каракасом нефти.

Президент неоднократно предлагал варианты выхода [из кризиса], но в течение всего процесса четко заявлял, что наркотрафик должен остановиться, а украденная нефть должна быть возвращена США, — сказал Вэнс.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что главе Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес выдвинуты обвинения в наркотерроризме, переправке запрещенных веществ и незаконном хранении оружия. По ее словам, задержанные в ходе специальной операции, они предстанут перед судом в Соединенных Штатах.

Кроме того, по данным информированного источника, Трамп одобрил спецоперацию по поимке главы Венесуэлы несколько дней назад. Согласно полученным сведениям, агенты Центрального разведывательного управления наблюдали за перемещениями венесуэльского лидера.