В США рыбак поймал огромного лаврака и побил рекорд штата

В США рыбак поймал огромного лаврака и побил рекорд штата Американец поймал лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо

Американец поймал полосатого лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо, сообщил портал Outdoor Life. Изначально мужчина отправился на озеро Кисер за синежаберными солнечниками.

Отмечается, что рыбак побил рекорд Огайо, который держался с 1993 года. Тогда был пойман лаврак весом 14,7 кг. На данный момент новый показатель по весу рыбы еще не подтвержден организацией, которая фиксирует достижения.

Ранее американский рыбак из Миссури лишился шанса установить новый рекорд штата из-за невозможности точно взвесить гигантского голубого сома. Джесси Лэнс выловил огромную рыбу 25 октября, ее примерный вес — не менее 60 кг. Мужчина выпустил добычу.

В начале октября рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-куберу длиной 126 см. Огромную рыбу Пейро удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на 6 см.

В конце августа два рыбака из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — выловили гигантского сома весом 40 килограммов и длиной 193 сантиметра. На борьбу с хищной рыбой ушло около 30 минут.