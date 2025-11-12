Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:41

В США рыбак поймал огромного лаврака и побил рекорд штата

Американец поймал лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американец поймал полосатого лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо, сообщил портал Outdoor Life. Изначально мужчина отправился на озеро Кисер за синежаберными солнечниками.

Отмечается, что рыбак побил рекорд Огайо, который держался с 1993 года. Тогда был пойман лаврак весом 14,7 кг. На данный момент новый показатель по весу рыбы еще не подтвержден организацией, которая фиксирует достижения.

Ранее американский рыбак из Миссури лишился шанса установить новый рекорд штата из-за невозможности точно взвесить гигантского голубого сома. Джесси Лэнс выловил огромную рыбу 25 октября, ее примерный вес — не менее 60 кг. Мужчина выпустил добычу.

В начале октября рыбак из Панамы Тони Пейро побил мировой рекорд, поймав луциан-куберу длиной 126 см. Огромную рыбу Пейро удалось поймать на курорте Лос-Бузос. Трофей жителя Панамы превышает предыдущий мировой рекорд на 6 см.

В конце августа два рыбака из британского графства Беркшир — Дейв Барретт и Адам Оливер — выловили гигантского сома весом 40 килограммов и длиной 193 сантиметра. На борьбу с хищной рыбой ушло около 30 минут.

США
рыбаки
рекорды
Огайо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Западный алармизм»: американист о страхе ЕС перед превосходством Путина
МВД получит доступ к нелегальным мигрантам, обратившимся за медпомощью
В Кремле высказались о поездке Путина в Индию
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Ветеринар посоветовал не устанавливать кормушки для птиц на подоконниках
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
Попытки Армении «отвязаться» от России сравнили с поцелуем Иуды
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.