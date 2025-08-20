Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 12:57

Рыбаки выловили огромного сома

В Великобритании рыбаки поймали сома длиной 193 см

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое рыбаков из британского графства Беркшир Дейв Барретт и Адам Оливер поймали огромного сома, длина которого превысила человеческий рост, передает Maidenhead Advertiser. Его размер составил 193 сантиметра.

На то, чтобы справиться с гигантской хищной рыбой, ушло примерно 30 минут. Как рассказал Дейв Барретт, в начале ему показалось, что леска зацепилась за дно, настолько сильно рыба сопротивлялась. Когда сом начал уставать, рыболовы смогли увидеть его воочию. Из-за своих внушительных размеров рыба едва поместилась в сачок.

Точную массу рыбы определить не удалось: во время взвешивания сом повредил весы. По мнению рыбаков, его вес мог достигать 40 кг.

Ранее рыбак Эд Лавли стал частью истории спортивной рыбалки в американском штате Коннектикут, поймав лисью акулу внушительных размеров. После семичасовой схватки Эд, будучи привязанным к лодке, смог одолеть сопротивляющегося хищника. Для доставки акулы к берегу команде потребовалось еще два часа.

До этого в Атлантическом океане команда судна Barbara B поймала голубого марлина длиной три метра в рамках турнира White Marlin Open. Вес рыбы составил 421,6 килограмма. Если этот результат останется непревзойденным, экипаж получит главный приз более чем в $4 млн (около 320 млн рублей).

рыбалка
улов
Великобритания
хищники
