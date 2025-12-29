В ЦБ предрекли скорый «закат» наличных

Доля безналичных расчетов в стране продолжит увеличиваться и к 2030 году превысит отметку в 90%, рассказала ТАСС директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она также отметила, что за девять месяцев текущего года доля безнала уже достигла 87,8%.

Очевидно, что доля безналичных платежей продолжит расти. <…> За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%. Это огромные цифры. Мы сделали колоссальный рывок всего за 10 лет. Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%, — сообщила собеседница.

В то же время ранее стало известно, что россияне переключились на наличные из-за ограничений доступа к онлайн-сервисам, усиления контроля за подозрительными операциями и желания иметь под рукой физические деньги. Так, например, сумма наличных в обращении на 1 октября выросла до 18,6 трлн рублей, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

До этого президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что контроль за наличным оборотом должен быть усилен в целях борьбы с теневой занятостью. Он подчеркнул, что задача государства — «обелить» экономику, не ограничивая развитие бизнеса.