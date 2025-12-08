«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу

Контроль за наличным оборотом должен быть усилен в рамках борьбы с теневой занятостью, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он подчеркнул, что задача государства — «обелить» экономику, не ограничивая развитие бизнеса, передает пресс-служба Кремля.

Важно кардинально сократить нелегальную занятость и усилить контроль за обращением наличных денег, — отметил он.

По словам главы государства, важно достичь прозрачной и конкурентной деловой среды. Добросовестные предприниматели и компании должны получить прямую выгоду от выстраивания прозрачных схем работы и снижения доли теневого рынка, добавил он.

Кроме того, Путин уточнил, что повышение эффективности связано с внедрением современных технологий: автоматизации, промышленных роботов, цифровых сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. По его словам, именно такие инструменты сегодня определяют развитие экономики предложения и формирование нового технологического уклада.

Ранее Путин заявил, что Россия чувствует внешнее давление других стран. Глава государства отметил, что страна успешно справляется со всеми вызовами. По словам президента, современный мир отличается высокой турбулентностью, которая спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран.