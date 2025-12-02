Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:43

Путин раскрыл, как Россия реагирует на внешнее давление

Путин заявил, что Россия чувствует давление извне и справляется с вызовами

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия чувствует внешнее давление других стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Глава государства отметил, что страна успешно справляется со всеми вызовами.

Что касается России, она, безусловно, чувствует такое внешнее давление, конечно. Однако наша страна, наша экономика успешно справляется с этими вызовами, — подчеркнул президент.

По словам Путина, современный мир отличается высокой турбулентностью, которая спровоцирована неконкурентными методами борьбы со стороны некоторых западных стран. Президент добавил, что используя свое монопольное положение на отдельных рынках в сфере финансов, такие государства вводят незаконные односторонние ограничения против РФ.

Ранее Банк России продлил для кредитных организаций право не публиковать информацию, чувствительную к санкционным рискам. В пресс-релизе регулятора говорилось, что соответствующие меры будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

