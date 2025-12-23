Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту

Новый год — отличный повод вернуть на стол добрую классику. Медовик — знакомый многим с детства нежный торт. Его любят за мягкие коржи и приятный медовый аромат.

Возьмите кастрюлю, положите 100 г меда, 100 г сливочного масла и насыпьте 150 г сахара. Подогрейте массу до однородности и снимите с огня. Быстро введите 2 яйца, перемешайте венчиком. Насыпьте 400 г муки, добавьте 1 ч. л. соды и замесите пластичное теплое тесто. Разделите его на 6–7 частей. Каждую часть раскатайте тонко и выпекайте по 4–5 минут при 180 градусах. Готовые коржи остудите на решетке. Обрезки измельчите — ими будете украшать торт.

Для крема взбейте 400 мл густой сметаны и 200 г сливочного сыра с 120 г сахарной пудры до мягкого крема. Смажьте коржи, собирая торт, прижимайте их, но без усилий — чтобы крем распределился равномерно.

Обмажьте торт снаружи и посыпьте крошкой из обрезков. Дайте пропитаться минимум 6 часов, лучше ночь — тогда коржи станут нежными, а вкус — глубоким и цельным.

Калорийность на 100 г: около 320 ккал.

Время приготовления: 60 минут плюс время на пропитку.

