Как «Наполеон», только вкуснее! Готовим воздушный французский торт мильфей

Французский мильфей — это тортик, который напоминает «Наполеон», но выходит заметно легче: хрустящие слоеные коржи, нежный крем и чистый, яркий ванильный вкус. Он собирается быстро, эффектно смотрится на столе и подходит для любого праздника.

Возьмите 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста и раскатайте его в тонкие прямоугольные пласты. Перенесите коржи на противень, наколите вилкой и выпекайте при 200 градусах 10–20 минут до румяности. Остудите коржи полностью.

Для крема налейте в сотейник 400 миллилитров молока, добавьте 2 столовые ложки сахара и доведите смесь до горячего состояния. В отдельной миске смешайте 2 яйца, 2 столовые ложки кукурузного крахмала и еще 2 столовые ложки сахара. Влейте часть горячего молока к яйцам, перемешайте и верните смесь в сотейник. На среднем огне доведите крем до загустения, постоянно работая венчиком. Добавьте чайную ложку ванильного сахара, остудите крем и вмешайте 50 граммов мягкого сливочного масла.

Промажьте коржи теплым кремом, укладывая их друг на друга, а верхний слой присыпьте крошкой, приготовленной из обрезков коржей. Поставьте торт в холодильник хотя бы на три часа, чтобы коржи впитали влагу и стали мягче, но при этом сохранили легкий хруст.

  • Совет: чтобы коржи поднялись ровно, обязательно накалывайте тесто вилкой — так пар выйдет равномерно.

  • Название «мильфей» переводится как «тысяча листов» — именно благодаря тончайшим слоям теста этот торт стал символом французской кондитерской школы.

