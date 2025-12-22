Новый год-2026
Салат с бужениной: ничего варить и собирать слоями не нужно — смешиваем 3 ингредиента, и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для этого салата с бужениной ничего варить и собирать слоями не нужно. Смешиваем 3 ингредиента с майонезом, и готово! Это идеальный вариант для быстрого перекуса, закуски к застолью или внезапного визита гостей.

Вкус получается насыщенным, пикантным и очень гармоничным: солоноватая ароматная буженина, нежный сливочный сыр и кисло-соленые маслины создают идеальное сочетание, которое майонез лишь подчеркивает, не перебивая.

Вам понадобится: 300 г готовой буженины или хорошей вареной колбасы, 200 г твердого сыра, 1 банка маслин без косточек, 3-4 ст. л. майонеза. Буженину и сыр нарежьте небольшими кубиками, маслины разрежьте пополам. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую миску. Добавьте майонез и перец. Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом, при желании можно добавить давленый чеснок. Дайте салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре для легкой пропитки, после чего можно подавать.

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Новогодний венок» из сырных шариков: вкусный декор для праздничного стола.

