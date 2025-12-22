Салат с бужениной: ничего варить и собирать слоями не нужно — смешиваем 3 ингредиента, и готово

Для этого салата с бужениной ничего варить и собирать слоями не нужно. Смешиваем 3 ингредиента с майонезом, и готово! Это идеальный вариант для быстрого перекуса, закуски к застолью или внезапного визита гостей.

Вкус получается насыщенным, пикантным и очень гармоничным: солоноватая ароматная буженина, нежный сливочный сыр и кисло-соленые маслины создают идеальное сочетание, которое майонез лишь подчеркивает, не перебивая.

Вам понадобится: 300 г готовой буженины или хорошей вареной колбасы, 200 г твердого сыра, 1 банка маслин без косточек, 3-4 ст. л. майонеза. Буженину и сыр нарежьте небольшими кубиками, маслины разрежьте пополам. Все подготовленные ингредиенты сложите в глубокую миску. Добавьте майонез и перец. Осторожно, но тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом, при желании можно добавить давленый чеснок. Дайте салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре для легкой пропитки, после чего можно подавать.

