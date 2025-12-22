Вкуснее наггетсов и бургеров: хрустящие мясные палочки из пачки фарша

Эти хрустящие мясные палочки из пачки фарша вкуснее наггетсов и бургеров! В них сочетается сочная и ароматная мясная сердцевина с пикантными кусочками огурца и тягучим сыром с хрустящей и воздушной корочкой из кляра.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина, говядина), 2 соленых огурца (мелко нарезать), 100 г твердого сыра (натереть), соль, перец, паприка. Для кляра: 0,5 стакана муки, 0,5 стакана кукурузного крахмала, 1 стакан молока, соль. А также панировочные сухари. Духовку разогрейте до 200 °C. Смешайте фарш с огурцами, сыром и специями. Сформируйте небольшие удлиненные котлетки-палочки. Приготовьте кляр, смешав муку, крахмал, молоко и соль до консистенции жидкой сметаны. Обмакните каждую палочку в кляр, затем обваляйте в сухарях. Выложите на противень с пергаментом. Запекайте 20–25 минут до золотистой корочки, перевернув один раз.

Это прекрасная альтернатива жареным котлетам, наггетсам и бургерам. Подавайте с любым соусом.

