Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 22:28

Вкуснее наггетсов и бургеров: хрустящие мясные палочки из пачки фарша

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти хрустящие мясные палочки из пачки фарша вкуснее наггетсов и бургеров! В них сочетается сочная и ароматная мясная сердцевина с пикантными кусочками огурца и тягучим сыром с хрустящей и воздушной корочкой из кляра.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина, говядина), 2 соленых огурца (мелко нарезать), 100 г твердого сыра (натереть), соль, перец, паприка. Для кляра: 0,5 стакана муки, 0,5 стакана кукурузного крахмала, 1 стакан молока, соль. А также панировочные сухари. Духовку разогрейте до 200 °C. Смешайте фарш с огурцами, сыром и специями. Сформируйте небольшие удлиненные котлетки-палочки. Приготовьте кляр, смешав муку, крахмал, молоко и соль до консистенции жидкой сметаны. Обмакните каждую палочку в кляр, затем обваляйте в сухарях. Выложите на противень с пергаментом. Запекайте 20–25 минут до золотистой корочки, перевернув один раз.

Это прекрасная альтернатива жареным котлетам, наггетсам и бургерам. Подавайте с любым соусом.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие рулетики из лаваша с курицей и сыром: можно на похудении.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящие рулетики: быстро, из доступных продуктов — эта закуска получается с первого раза
Общество
Хрустящие рулетики: быстро, из доступных продуктов — эта закуска получается с первого раза
Праздничный рецепт для занятых: слоеный салат без кучи продуктов — нужны курица, грибы, сыр и яйца
Общество
Праздничный рецепт для занятых: слоеный салат без кучи продуктов — нужны курица, грибы, сыр и яйца
Такие рулетики станут идеальным обедом или ужином: сытное горячее из пачки фарша
Общество
Такие рулетики станут идеальным обедом или ужином: сытное горячее из пачки фарша
Быстрый суп-согревайка или антипохмелин: нужны лишь пачка фарша и овощи — густой, вкусный и домашний
Общество
Быстрый суп-согревайка или антипохмелин: нужны лишь пачка фарша и овощи — густой, вкусный и домашний
Новый год без хлопот: быстрые медальоны по-французски в сливочном соусе. Празднично, даже если времени в обрез
Общество
Новый год без хлопот: быстрые медальоны по-французски в сливочном соусе. Празднично, даже если времени в обрез
рецепты
фарш
ужины
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев
«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина
«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе
Песков ответил на заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном
Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
Сотрудник ТЦК разбил стекло машины, пытаясь мобилизовать водителя
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.