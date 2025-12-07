ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 21:01

Готовлю это чудо вместо ужина — хрустящие рулетики с курицей и сыром: можно на похудении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Попробуйте невероятно вкусные и хрустящие рулетики с курицей и сыром, которые можно есть даже на похудении! Готовлю это чудо чаще всего вместо ужина.

Калорийность рулетиков около 150 ккал на 100 граммов! Вкус — хрустящий лаваш снаружи и сочная ароматная начинка внутри с тягучим сыром и нежным куриным фаршем. Рулетики получаются сытными, но легкими, идеально подходят для правильного питания.

Вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 300 г куриного фарша, 150 г нежирного сыра, 1 яйцо, специи, соль. Смешайте фарш с тертым сыром, яйцом и специями. Равномерно распределите начинку по лавашу, плотно сверните рулетом и нарежьте на порционные рулетики. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 25 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить куриные шашлычки в духовке — к ним даже не нужен гарнир.

Проверено редакцией
