Этот рецепт из курицы спас меня после тяжелого дня: делаю ленивые зразы с сыром внутри — сочные, ароматные, без заморочек

Беру куриный фарш, сыр и зелень — и готовлю ленивые зразы прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина после тяжелого дня. Его необычность в том, что не нужно возиться с тестом и панировкой, а внутри каждой зразы прячется тягучий сырный сюрприз, который так аппетитно тянется при каждом укусе. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые зразы с хрустящей корочкой и нежной, сочной куриной серединкой, в которой расплавленный сыр с ароматом зелени создаёт настоящий взрыв вкуса. Готовятся они быстро, а съедаются ещё быстрее — идеальный вариант, когда хочется вкусно накормить семью без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 100 г твёрдого сыра, пучок укропа или петрушки, 2 ст. ложки муки, соль, перец и растительное масло для жарки. В фарш добавьте яйцо, соль, перец и половину рубленой зелени, тщательно перемешайте. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Из фарша сформируйте лепёшки, в центр каждой положите кусочек сыра и защипните края, формируя зразы. Обваляйте их в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Убавьте огонь, накройте крышкой и томите ещё 5–7 минут. Подавайте горячими, посыпав оставшейся зеленью.

