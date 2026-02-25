Зимняя Олимпиада — 2026
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте

Фото: D-NEWS.ru
Кофе здесь — не просто ароматизатор. Он добавляет тесту легкую горчинку, которая идеально балансирует сладость сахара и маслянистость. И цвет делает более глубоким, шоколадным. Даже если вы не любите кофе пить, в выпечке он раскрывается совсем по-другому — благородно и ненавязчиво.

Что понадобится для печенья

Беру 200 г сливочного масла, полтора стакана сахара, два стакана муки, полстакана какао-порошка, две столовые ложки растворимого кофе и четверть чайной ложки соли.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 градусов. Противень застилаю бумагой для выпечки. Размягченное сливочное масло растираю с сахаром до однородности. Просеиваю муку, какао, добавляю растворимый кофе и соль, замешиваю тесто. Кладу тесто между двумя листами бумаги для выпечки и раскатываю в пласт толщиной примерно полсантиметра. Убираю в холодильник на 30 минут. Достаю, снимаю верхний лист бумаги и вырезаю печенье стаканом или формочками. Выкладываю на противень и выпекаю 15-20 минут до готовности. Полностью остужаю на решетке и подаю к кофе.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

Проверено редакцией
