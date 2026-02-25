Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 09:31

Жареное молоко — сливочный домашний десерт: не сравнится с сырниками и запеканками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жареное молоко — это сливочный домашний десерт, который покоряет контрастом текстур: золотистая корочка снаружи и кремообразная начинка внутри с нотками ванили и корицы. Он не сравнится с сырниками и запеканками.

Для приготовления понадобится: 500 мл цельного молока, 100 г сахара, 2 яйца (желтки), 50 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. молотой корицы, цедра половины лимона, мука и яйцо для панировки.

В кастрюле нагрейте 400 мл молока с сахаром, корицей и лимонной цедрой до кипения, затем процедите. В отдельной миске смешайте оставшиеся 100 мл холодного молока с кукурузным крахмалом и яичными желтками до однородности. Тонкой струйкой влейте эту смесь в горячее молоко, непрерывно помешивая венчиком. Варите на медленном огне, пока крем не загустеет до консистенции густой сметаны. Вылейте горячую массу в форму, выстеленную пленкой, разровняйте и полностью остудите, затем уберите в холодильник до застывания. Застывший крем нарежьте на брусочки. Обваляйте каждый кусочек в муке, затем в взбитом яйце, и снова в муке. Обжарьте на сковороде с большим количеством растительного масла до золотистой хрустящей корочки со всех сторон. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, смешанной с корицей.

Ранее стало известно, как приготовить сырные пышки.

Проверено редакцией
Читайте также
Пицца из пельменей для ленивых: хитрый способ удивить семью без возни с тестом
Общество
Пицца из пельменей для ленивых: хитрый способ удивить семью без возни с тестом
Шоколадный рулет без духовки: нежный десерт, который получится даже у новичка
Общество
Шоколадный рулет без духовки: нежный десерт, который получится даже у новичка
Превращаю молоко и муку в ту самую выпечку из детства — готовлю нежные коржики, как пекла бабушка
Общество
Превращаю молоко и муку в ту самую выпечку из детства — готовлю нежные коржики, как пекла бабушка
Этот блинный рулет как фейерверк! Все в обмороке от этой вкусноты — а я и рада, пеку и пеку
Общество
Этот блинный рулет как фейерверк! Все в обмороке от этой вкусноты — а я и рада, пеку и пеку
Вместо рассыпчатого печенья пеку бисквитное: немного сметаны в тесто — и выпечка воздушная
Общество
Вместо рассыпчатого печенья пеку бисквитное: немного сметаны в тесто — и выпечка воздушная
рецепты
десерты
чаепития
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост
В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи
Патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии
Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области
«Огромные потери»: в Белгородской области назвали число убитых ВСУ жителей
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Психолог дала советы, как разорвать порочный круг долгов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.