Жареное молоко — сливочный домашний десерт: не сравнится с сырниками и запеканками

Жареное молоко — это сливочный домашний десерт, который покоряет контрастом текстур: золотистая корочка снаружи и кремообразная начинка внутри с нотками ванили и корицы. Он не сравнится с сырниками и запеканками.

Для приготовления понадобится: 500 мл цельного молока, 100 г сахара, 2 яйца (желтки), 50 г кукурузного крахмала, 1 ч. л. молотой корицы, цедра половины лимона, мука и яйцо для панировки.

В кастрюле нагрейте 400 мл молока с сахаром, корицей и лимонной цедрой до кипения, затем процедите. В отдельной миске смешайте оставшиеся 100 мл холодного молока с кукурузным крахмалом и яичными желтками до однородности. Тонкой струйкой влейте эту смесь в горячее молоко, непрерывно помешивая венчиком. Варите на медленном огне, пока крем не загустеет до консистенции густой сметаны. Вылейте горячую массу в форму, выстеленную пленкой, разровняйте и полностью остудите, затем уберите в холодильник до застывания. Застывший крем нарежьте на брусочки. Обваляйте каждый кусочек в муке, затем в взбитом яйце, и снова в муке. Обжарьте на сковороде с большим количеством растительного масла до золотистой хрустящей корочки со всех сторон. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой, смешанной с корицей.

