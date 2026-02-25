Названы страны, пытавшиеся сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Страны Балтии, Польша и Украина намеревались помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. По данным агентства, реализовать задумку хотели при поддержке белорусской оппозиции.

Еще в прошлом году на профильных с участием польских и украинских представителей обсуждалась координация действий по срыву возможного его размещения в республике. Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения «эскалации», на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва, — рассказал собеседник журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству НАТО с требованием дать оценку угрозам, исходящим от российского ракетного комплекса «Орешник», развернутого в Белоруссии. Украинский глава назвал это поводом для беспокойства Альянса.

Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные эксперты признали невозможность перехвата российского баллистического комплекса «Орешник». Глава ведомства подчеркнул, что другие страны не располагают необходимыми техническими и военно-техническими возможностями для этого.