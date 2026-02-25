Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:14

Врач объяснила, какие отеки указывают на проблемы с почками

Врач Заручаева: рыхлые отеки под глазами могут указывать на проблемы с почками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рыхлая, бледная и теплая на ощупь отечность под глазами может сигнализировать о проблемах с почками, заявила «Газете.Ru» врач общей практики Наталья Заручаева. По ее словам, так называемые почечные отеки часто «плывут» и меняют свое положение при смене позы.

Почечные отеки имеют характерную локализацию: появляются на лице, особенно на веках, с утра, рыхлые, бледные и теплые на ощупь. Они «плывут» — меняют положение при смене позы тела. Появление отеков при заболеваниях почек связано с тем, что почки перестают выводить натрий и воду, либо теряют белок, который удерживает жидкость в сосудах, — пояснила Заручаева.

Она добавила, что на нарушения в работе почек также могут указывать проблемы с артериальным давлением и ночная потливость без особых причин. Зуд кожи без сыпи, одышка, ощущение нехватки воздуха, бледность, усталость и синдром беспокойных ног — тоже тревожные признаки.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что цирроз печени может развиться даже у тех, кто не злоупотребляет алкоголем. По ее словам, вирусные гепатиты и аутоиммунные заболевания также могут стать причиной заболевания.

