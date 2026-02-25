В Общественной палате РФ началось формирование нового состава. Всего в него войдут 172 члена: 40 граждан России, 89 представителей общественных палат субъектов страны и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных НКО.

Президент России Владимир Путин уже утвердил список из 40 граждан, имеющих особые заслуги, для включения в девятый состав ОП РФ. Не менее половины кандидатов выдвинуты профессиональными и творческими союзами, объединениями работодателей, а также некоммерческими организациями, созданными для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

В течение 30 дней субъекты РФ определят по одному своему представителю. Палата призвана обеспечивать учет интересов граждан и НКО, контролировать работу органов власти и содействовать реализации прав человека.

Ранее в Москве открылась фотовыставка «Общественная палата России: фотохроника 20-летия в лицах». В нее вошли 20 кадров, отражающих работу общественников на протяжении двух десятилетий.