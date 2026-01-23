Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 17:01

Посвященная ОП России фотовыставка открылась в центре Москвы

Фото: Пресс-служба ОП РФ
Читайте нас в Дзен

В Москве открылась фотовыставка «Общественная палата России: фотохроника 20-летия в лицах». В нее вошли 20 кадров, отражающих работу общественников на протяжении двух десятилетий.

Мы рады рассказать о замечательных людях, которые на протяжении 20 лет в разные годы были членами Общественной палаты. Они абсолютно на безвозмездной основе тратят свое время, энергию и силы на помощь тем, кто в ней нуждается, на решение социальных проблем, организацию важных и интересных культурных, исторических и иных проектов, — отметила глава ОП РФ Лидия Михеева.

В частности, в фотовыставку вошли снимки, демонстрирующие знаковые моменты работы ОП России: пленарное заседание 2006 года, форум «Сообщество», встречи членов палаты с президентом России Владимиром Путиным и не только. Фотовыставка будет транслироваться на медиаэкранах в сквере ТАСС до конца января.

Ранее сообщалось, что на выставке «Жили-были. Царство русской сказки» в ЦСИ «Винзавод» открыли интерактивную поп-ап-зону. Ее посвятили премьере фильма «Сказка о царе Салтане».

выставки
Москва
общественники
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков
«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде
Названы 10 регионов России, где ожидаются аномальные морозы
В Германии начался процесс над объединением нацистов-сепаратистов
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.