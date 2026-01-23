Посвященная ОП России фотовыставка открылась в центре Москвы

В Москве открылась фотовыставка «Общественная палата России: фотохроника 20-летия в лицах». В нее вошли 20 кадров, отражающих работу общественников на протяжении двух десятилетий.

Мы рады рассказать о замечательных людях, которые на протяжении 20 лет в разные годы были членами Общественной палаты. Они абсолютно на безвозмездной основе тратят свое время, энергию и силы на помощь тем, кто в ней нуждается, на решение социальных проблем, организацию важных и интересных культурных, исторических и иных проектов, — отметила глава ОП РФ Лидия Михеева.

В частности, в фотовыставку вошли снимки, демонстрирующие знаковые моменты работы ОП России: пленарное заседание 2006 года, форум «Сообщество», встречи членов палаты с президентом России Владимиром Путиным и не только. Фотовыставка будет транслироваться на медиаэкранах в сквере ТАСС до конца января.

